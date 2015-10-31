T24 LogoT24 Logo
Dünya

224 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasından ilk fotoğraflar

Mısır'dan Rusya'ya giden yolcu uçağı, Sina Yarımadası'na düştü

31 Ekim 2015 23:33

Sabah saatlerinde 217'si yolcu 224 kişiyi taşıyan ve Şarm el Şeyh-St. Petersburg seferini yapan Kolavia/Metrojet Havayolları'na ait uçağa ait enkaz görüntüleri paylaşıldı.

Sina Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan El Ariş'in 100 kilometre uzağına düştüğü açıklanan uçağın enkazını yerinde inceleyen Mısır Başbakanı Şerif İsmail, bölgede bulunan yetkililerden bilgi aldı. 

Uçağın enkazında yapılan aramalarda birçok yolcunun cesedine ve uçağın kara kutusuna ulaşıldı. Yolcuların cesetleri Kahire'ye transfer edildi.

Enkaza ait görüntüler şöyle:

 

ETİKETLER

uçak kazasımetrojetenkazilk fotoğraflar

İlgili Haberler

Mısır'daki uçak kazasında 224 kişinin tamamı öldü, kara kutu bulundu

Mısır Rusya seferini yaparken Sina'da düşen uçakta 217 yolcu 7 mürettebat bulunuyordu

Rusya, yolcu uçağını IŞİD'in düşürdüğü iddialarını yalanladı

Bu sabah meydana gelen kazada 224 kişi hayatını kaybetmişti

Son dakikada biletini değiştirdi, ölümden döndü

Şarm el Şeyh'ten havalanan uçağın Sina'da düşmesi sonucu 224 kişi hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24