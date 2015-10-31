224 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasından ilk fotoğraflar

Sabah saatlerinde 217'si yolcu 224 kişiyi taşıyan ve Şarm el Şeyh-St. Petersburg seferini yapan Kolavia/Metrojet Havayolları'na ait uçağa ait enkaz görüntüleri paylaşıldı.

Sina Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan El Ariş'in 100 kilometre uzağına düştüğü açıklanan uçağın enkazını yerinde inceleyen Mısır Başbakanı Şerif İsmail, bölgede bulunan yetkililerden bilgi aldı.

Uçağın enkazında yapılan aramalarda birçok yolcunun cesedine ve uçağın kara kutusuna ulaşıldı. Yolcuların cesetleri Kahire'ye transfer edildi.

Enkaza ait görüntüler şöyle: