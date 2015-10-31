Rusya, yolcu uçağını IŞİD'in düşürdüğü iddialarını yalanladı

224 kişi taşıyan ve Şarm el Şeyh-St. Petersburg seferini yapan uçağın düşürülmesiyle ilgili sorumluluğu IŞİD bağlantılı bir grubun üstlendiği belirtildi. Ancak bu iddia Mısır ve Rus yetkilileri tarafından yalanlandı.

Reuters'ın haberine göre IŞİD'in Mısır kolu Sina Vilayeti'ne ait Twitter hesabında 224 yolcuya mezar olan Rus yolcu uçağının kendileri tarafından düşürüldüğü iddia edildi. İddia, örgütün yarı resmi haber ajansı olarak tanımlanan internet sitesinde de yer aldı.

Mısır güvenlik kaynakları uçağın teknik sorundan ötürü düştüğünü açıklamış, herhangi bir dış müdahalenin söz konusu olmadığını ifade etmişti.

Rusya'dan yalanlama

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov ise Rus Kolavia Metrojet Havayolları'na ait Airbus A-321 tipi yolcu uçağının teröristlerin attığı füzeyle düştüğü ile ilgili iddiaları yalanladı.

Rus basınına konuşan Sokolov, bazı basında çıkan söz konusu haberlerin doğru olmadığına işaret etti. Rus bakan, “Şarm el Şeyh - St.Peterburg uçağının güya teröristlerin attığı füzeyle düşürüldüğü haberleri bazı basında görülmeye başladı. Bu haberler doğru değil” dedi.

Mısırlı yetkililer ile sıkı temas halinde olduklarına işaret eden Rus bakan, “Mısırlı yetkililer şu anda bu gibi benzer iddiaları doğrulayacak bilgilere sahip değil. Yakın zamanda orada uluslararası komisyon çalışmalar yapacak. Komisyon da toplayacağı malzeme ve yapacağı incelemeler bağlamında facianın nedenleri ile ilgili görüşünü açıklayacak.” şeklinde konuştu.

224 kişi hayatını kaybetti

Kogalımavia Havayolu'na ait Airbus A321 tipi yolcu uçağı Moskova saati ile 06.51’de St. Petersburg’a varmak üzere Şarm-eş-Şeyh Havalimanı’ndan havalanmıştı. Uçak ile bağlantı, havalandıktan 23 dakika sonra kesilmişti. Haberlere göre, uçağın motorunda arıza olduğunu kuleye bildiren pilot Kahire Havalimanı’na acil iniş talebinde bulunmuştu.

Uçakta 7 mürettebat dahil 224 yolcunun bulunuyordu.