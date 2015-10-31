Düşen uçak, 9 yıl Onur Air'de uçmuş!

Mısır'ın tatil bölgesi Şarm El Şeyh'den Rusya'nın St. Petersburg kentine uçarken Sina yarımadasında düşen Airbus A-321 tipi uçağın 9 yıl boyunca Onur Air'de uçtuğu ortaya çıktı. Uçakta 7'si mürettebat 224 kişinin olduğu belirtiliyor.

Sina Çölü’nde düşen Airbus A321 tipi uçak, 1997 yılında imal edildi. Radikal'de yer alan habere göre, ilk uçuşunu 9 Mayıs 1997’de yaptı. ILFC finansal kiralama şirketine ait olan uçak, 2003 yılında Onur Air tarafından kiralandı. 220 koltuklu A321, TC-OAE tescili ile 2012 yılına kadar uçtu. Daha sonra 663 imalat numarasına sahip uçak Kolavia tarafından kiralandı. Rus tescili EI-ETJ oldu.

Eski adı Kolavia olan Metrojet, 2009 yılında, Onur Air'in de sahibi olan Cankut Bagana tarafından kuruldu. Havayolu, kuruluşu sırasında iki Airbus A320 tipi uçağı da Onur Air’den kiralamıştı. Rusya’da charter olarak adlandırılan tarifesiz seferler yapan şirket, 2014’te adını ‘Metrojet’ olarak değiştirdi. Halen havayolunun filosunda 5 adet A321 ile iki adet CRJ200 tipi toplam 7 uçak bulunuyor.