T24 LogoT24 Logo
Gündem

Düşen uçak, 9 yıl Onur Air'de uçmuş!

Mısır'dan Rusya'ya giderken Sina'da düşen uçakta 224 kişi bulunuyordu

31 Ekim 2015 14:36

Mısır'ın tatil bölgesi Şarm El Şeyh'den Rusya'nın St. Petersburg kentine uçarken Sina yarımadasında düşen Airbus A-321 tipi uçağın 9 yıl boyunca Onur Air'de uçtuğu ortaya çıktı. Uçakta 7'si mürettebat 224 kişinin olduğu belirtiliyor.

Sina Çölü’nde düşen Airbus A321 tipi uçak, 1997 yılında imal edildi. Radikal'de yer alan habere göre, ilk uçuşunu 9 Mayıs 1997’de yaptı. ILFC finansal kiralama şirketine ait olan uçak, 2003 yılında Onur Air tarafından kiralandı. 220 koltuklu A321, TC-OAE tescili ile 2012 yılına kadar uçtu. Daha sonra 663 imalat numarasına sahip uçak Kolavia tarafından kiralandı. Rus tescili EI-ETJ oldu.

Eski adı Kolavia olan Metrojet, 2009 yılında, Onur Air'in de sahibi olan Cankut Bagana tarafından kuruldu. Havayolu, kuruluşu sırasında iki Airbus A320 tipi uçağı da Onur Air’den kiralamıştı. Rusya’da charter olarak adlandırılan tarifesiz seferler yapan şirket, 2014’te adını ‘Metrojet’ olarak değiştirdi. Halen havayolunun filosunda 5 adet A321 ile iki adet CRJ200 tipi toplam 7 uçak bulunuyor.

ETİKETLER

mısırrusyametro jetonur airhaber

İlgili Haberler

Mısır'daki uçak kazasında 224 kişinin tamamı öldü, kara kutu bulundu

Mısır Rusya seferini yaparken Sina'da düşen uçakta 217 yolcu 7 mürettebat bulunuyordu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24