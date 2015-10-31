Son dakikada biletini değiştirdi, ölümden döndü

Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinden havalanarak St. Petersburg’a giderken Sina’da düşen, 224 kişinin hayatını kaybettiği uçağın bir yolcusunun son anda değiştirdiği kararla hayatının kurtulduğu ortaya çıktı. Son dakikada St. Petersburg yerine Moskova'ya gitmeye karar veren Yana Veretenova, şans eseri ölümden döndü.

Rus televizyon kanalı REN TV’ye Mısır’daki Şarm el Şeyh havaalanından telefonla bağlanan Yana Veretenova, son anda St. Petersburg yerine Moskova’ya gitme kararı aldığını belirterek, "Şu anda Şarm El Şeyh havalimanındayım. St. Petersburg'a giden uçağın düşmesi sebebiyle 9:30'da kalkması gereken uçağımızı ertelediler. Dört saatten fazladır bekliyoruz, bize su verdiler. En başta St. Petersburg'a gitmem gerekiyordu, fakat son anda fikir değiştirdim. Havalimanında durum çok gergin, herkes haberleri okuyor, kendi aralarında konuşuyorlar. Uçmaya çok korkuyoruz."

Aynı zamanda Mısır'da düşen uçağın yolcularından birisinin uçak kalkmadan önce sosyal paylaşım sitesinde bir fotoğraf paylaştığı öğrenildi. Fotoğraftaki kadının eşi kucağında çocuğuyla uçağa biniyor ve fotoğraf altında "Eve gidiyoruz" yazıyor.