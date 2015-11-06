Düşen Rus uçağında Obama da 'IŞİD bombası'nı işaret etti

ABD Başkanı Barack Obama, Mısır'da Rus yolcu uçağının düşmesine bir bombanın neden olma ihtimali bulunduğunu söyledi.

ABD'de yayın yapan bazı yerel radyolara röportaj veren ABD Başkanı Barack Obama, 224 kişiyi taşırken Mısır'ın Sina yarımadasında geçen hafta düşen yolcu uçağı hakkındaki soruyu yanıtlarken, "Uçakta bir bomba olma ihtimali bulunduğunu düşünüyorum" dedi.



Uçağın düşmesine neyin sebep olduğuna dair ellerinde yeterince istihbarat bulunmadığını belirten Obama, bölgedeki güvenlik önlemlerinin ABD'dekinden farklı olmadığını ifade etti.



ABD Başkanı Barack Obama, kesin bir kanaate varmadan önce kendi araştırmalarını yapacaklarını, uçağın düşmesine bir bombanın yol açma ihtimalinin gözardı edilmediğini söyledi.



ABD medyasında dün çıkan ve Amerikalı yetkililere dayandırılan bazı haberlerde, IŞİD terör örgütünün uçağa bomba yerleştirdiği yönünde istihbarat bulunduğu belirtilmişti.



Şarm El Şeyh'ten Rusya'nın St. Petersburg kentine gitmek üzere havalanan Rus havayolu şirketi Kogalimavia'ya (Metrojet) ait uçak, cumartesi günü havalandıktan kısa bir süre sonra 17'si çocuk, 217 yolcu ve 7 mürettebatıyla Mısır'ın Sina yarımadası yakınlarında düşmüştü.