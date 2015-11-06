T24 LogoT24 Logo
Dünya

Düşen Rus uçağında Obama da 'IŞİD bombası'nı işaret etti

ABD medyasında, IŞİD'in uçağa bomba yerleştirdiği yönünde istihbarat bulunduğu belirtilmişti

06 Kasım 2015 13:35

ABD Başkanı Barack Obama, Mısır'da Rus yolcu uçağının düşmesine bir bombanın neden olma ihtimali bulunduğunu söyledi.

ABD'de yayın yapan bazı yerel radyolara röportaj veren ABD Başkanı Barack Obama, 224 kişiyi taşırken Mısır'ın Sina yarımadasında geçen hafta düşen yolcu uçağı hakkındaki soruyu yanıtlarken, "Uçakta bir bomba olma ihtimali bulunduğunu düşünüyorum" dedi. 

Uçağın düşmesine neyin sebep olduğuna dair ellerinde yeterince istihbarat bulunmadığını belirten Obama, bölgedeki güvenlik önlemlerinin ABD'dekinden farklı olmadığını ifade etti. 

ABD Başkanı Barack Obama, kesin bir kanaate varmadan önce kendi araştırmalarını yapacaklarını, uçağın düşmesine bir bombanın yol açma ihtimalinin gözardı edilmediğini söyledi. 

ABD medyasında dün çıkan ve Amerikalı yetkililere dayandırılan bazı haberlerde, IŞİD terör örgütünün uçağa bomba yerleştirdiği yönünde istihbarat bulunduğu belirtilmişti. 

Şarm El Şeyh'ten Rusya'nın St. Petersburg kentine gitmek üzere havalanan Rus havayolu şirketi Kogalimavia'ya (Metrojet) ait uçak, cumartesi günü havalandıktan kısa bir süre sonra 17'si çocuk, 217 yolcu ve 7 mürettebatıyla Mısır'ın Sina yarımadası yakınlarında düşmüştü.

ETİKETLER

ışidrus uçağıdüşenbombaobamaabdrusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24