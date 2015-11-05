İngiltere'den 20 bin vatandaşına 'olduğunuz yerde kalın' emri

Mısır'da 224 yolcu ve mürettebatla havada infilak eden Rus yolcu uçağıyla ilgili İngiltere'den yeni açıklama geldi. İngiltere'ye göre, uçağın düşme sebebi kalkıştan önce içine yerleştirilen bir patlayıcı. İngiltere güvenlik gerekçesiyle, Mısır'ın turizm kalbi olarak bilinen Şarm Eş Şeyh'deki tüm uçuşları durdurdu. Şarm Eş Şeyh'de bulunan 20 bin İngiliz turistin, İngiliz Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar tarafından Kıbrıs'a taşınması planlanıyor. Şarm Eş Şeyh'de tatili bittiği için dönmek isteyen İngiliz vatandaşları ise bekletiliyor.

İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus havayolu şirketi Kogalimavia'ya ait Airbus-320 tipi yolcu uçağının Mısır'da düşmesinin, bombadan kaynaklandığına dair endişe duyulduğu belirtildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sina Yarımadası'nda geçen hafta sonu düşen yolcu uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmanın yakından takip edildiği belirtilerek, "Soruşturma halen devam ederken, Rus uçağının kesin olarak neden düştüğünü söyleyemeyiz. Ancak bilgiler ortaya çıktıkça, uçağın bir bombayla düşürülmüş olabileceğine dair endişelerimiz var" denildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, Sina yarımadasında IŞİD'le bağlantılı bir grubun Rus yolcu uçağını düşürmüş olabileceğini iddia etti. İngiliz televizyonu Sky News'e konuşan Hammond, "IŞİD'in 'biz düşürdük' açıklaması dahil bütün fotoğrafa baktığımızda, uçağın bombalama sonucu düşmüş olması büyük bir olasılık" dedi.

İngiltere'nin bu açıklamasına Rusya ve Mısır'dan açıklama gecikmedi. Rus yetkili, İngiltere'nin Şarm Eş Şeyh'deki tüm uçuşları durdurma kararının, Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarına karşı olmasıyla bağlantılı olabiliceğini iddia etti. Rus yetkili, "Rusya'nın Suriye'deki varlığıyla ilgili jeopolitik bir karşıtlık var" dedi.

ngiltere yönetiminin Sina yarımadasında düşen yolcu uçağına bomba konulmuş olabileceği gerekçesiyle, Şarm eş-Şeyh uçak seferlerini iptal etmesi Mısır yönetimi tarafından da "şaşkınlıkla" karşılandı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "İngiltere'den bir güvenlik uzmanı ekibin Şarm eş-Şeyh'e gelip gereken kontrolleri yapana kadar Şarm eş-Şeyh'e uçuşları iptal edilmesi kararı ve bunun düşen Rus uçağına bomba konulma ihtimali ile ilişkilendirilmesi şaşkınlık vericidir" dedi.

Mısır'ın ülkeyi ziyaret eden turistlerin güvenliği için elinden gelen bütün çabayı sarf ettiğine vurgu yapan Şukri, uçak kazasının ardından yaşanan endişeyi anlayışla karşıladıklarını dile getirdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin iddiasına göre ise, İngiltere, Şarm Eş Şeyh'de tatilde bulunan 20 bin İngiliz vatandaşını Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla Kıbrıs'a taşımayı planlıyor. İngiltere böylece, bölgedeki İngiliz vatandaşlarının güvenli bir şeklide tahliye edilmesini sağlamayı hedefliyor.

Şarm Eş Şeyh'de tatili bittiği için dönmek isteyen İngiliz vatandaşları bekletiliyor. İngiltere, bölgeye güvenlik ekipleri gönderdi. Yapılacak incelemeler sonrası İngiliz vatandaşlarının bölgeden ayrılıp ayrılmamasına karar verilecek. İngiliz turistlerin ne zaman bölgeden ayrılacağıyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD istihbarat kaynakları da, Rus havayolu şirketi Kogalımavia'ya ait Airbus-320 tipi yolcu uçağının Mısır'da düşmesinin "büyük olasılıkla" IŞİD veya bağlı grupların uçağa önceden yerleştirdikleri bombanın patlaması sonucu gerçekleştiğini öne sürdü.

Rus havayolu şirketi Kogalimavia güvenlik gerekçesiyle envanterinde bulunan Airbus-320 tipi uçakların uçuşlarını durdurdu.

Şarm El-Şeyh-St. Petersburg seferini gerçekleştiren Airbus-A 321 tipi uçak geçen cumartesi günü havalandıktan kısa bir süre sonra 17'si çocuk, 217 yolcu ve 7 mürettebatıyla Mısır'ın Sina yarımadası yakınlarında düşmüştü.