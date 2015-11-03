Rus uçakları Palmyra'yı vurdu

Rusya, savaş uçaklarının Suriye’de antik Palmyra kenti çevresindeki IŞİD mevzilerini bombaladığını açıkladı.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Su-25 uçaklarıyla gerçekleştirilen saldırılarda, bir tahkimat ve bir yeraltı sığınağıyla uçaksavar bataryalarının vurulduğu belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre aktivistler, hava saldırılarında Palmyra’daki Roma harabelerinin batısında bir tepe üzerine kurulu 13’üncü yüzyılda restore edilen kalenin çevresinin hedef alındığını söyledi.

Aynı aktivistler, saldırılarla oluşan hasarın boyutlarını kestirmenin güç olduğunu vurguladı.

IŞİD militanları, Mayıs’ta Suriye askerlerinden ele geçirdikleri Palmyra’da 2000 yıllık tapınakları, bir kemeri ve kule mezarları havaya uçurmuştu.

Cihatçı grup, bu tür yapıların putperestlik simgesi olduğunu söylüyor.

Birleşmiş Milletler’in kültür örgütü UNESCO, Palmyra’daki yıkımı savaş suçu olarak nitelemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Su-25 uçakları Humus'un Tedmur (Palmyra'nın Arapça adı) bölgesinde tahkim edilmiş bir IŞİD mevzisini vurdu. Saldırıyla bir tahkimat, bir yeraltı sığınağı ve uçaksavar silahları imha edildi" denildi.

Yerel bir aktivist, AP ajansına Pazartesi günü kale çevresinde sekiz saldırı düzenlendiğini, tepeden duman ve toz bulutu yükseldiğini söyledi.

Merkezi Londra'da bulunan muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı örgüt de, Palmyra'nın yakınlarında bulunan, IŞİD'in Ağutos'ta ele geçirdiği El Karyateyn kentinde de Rus uçaklarının saldırı düzenlediğinden şüphe edildiğini bildirdi.

150 metre yükselikteki bir tepenin üzerinde inşa edilen Fahrettin el Maani kalesi, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor.