İngiltere Başbakanı Cameron: Rus uçağı büyük bir olasılıkla IŞİD tarafından düşürüldü

İngiltere Başbakanı David Cameron, Mısır'da Rus havayolu şirketine ait yolcu uçağının "büyük bir olasılıkla" IŞİD tarafından düşürüldüğünü söyledi. Cameron, ellerinde bu yönde istihbarat bulunduğunu belirtti. Rus uçağının düşmesinin ardından pek çok havayolu şirketi de Mısır'daki Şarm Eş Şeyh tatil merkezine yapılan uçuşlarını durdurdu. Son olarak Alman ve Hollanda havayolu şirketleri Şarm Eş Şeyh’e yapacağı seferleri durdurduğunu açıkladı.

Metin Güneş’in CNN Türk’te yer alan haberine göre, yolcu uçağı düştükten sonra, IŞİD'e bağlı olduğunu iddia eden bir grup, uçağı kendilerin düşürdüğünü ileri sürerek sorumluluğu üstlenmişti. İlk gelen haberlerde uçağın teknik bir arıza nedeniyle düşmüş olabileceği, IŞİD iddialarının doğru olmadığı savunulmuştu.

Ancak gerek İngiltere Başbakanı Cameron gerekse Dışişleri Bakanı Philip Hammond, IŞİD'in yapmış olabileceğini söylüyor. Sky News haber kanalına konuşan Hammond, "Biz bu üstlenme iddiası da dahil olmak üzere tüm bilgileri elden geçirdik, ama elbette bazı başka bilgiler de var ve bu olayda IŞİD'in parmağının olabileceği sonucuna vardık" dedi.

Başbakan Cameron da Rus havayolu şirketine ait yolcu uçağının "büyük bir olasılıkla" IŞİD tarafından düşürüldüğünü, ellerinde bu yönde istihbarat bulunduğunu söyledi. Cameron, kazanın ardından Mısır'da güvenlik önlemlerinin artırıldığını, bekleyen turistlerin dönebilmesi için uçuşların başlamasının biraz daha zaman alabileceğini ifade etti.

Bombanın güvenlik kontrolünden geçirilmeden bir valiz ya da kargo içinde uçağa yerleştirilmiş olabileceği ileri sürülüyor.

İngiltere medyasına konuşan bazı İngiliz tatilciler, Şarm El Şeyh Havaalanında uzun kuyruklar olduğunu, sıra beklemek için havaalanı çalışanlarına verilen küçük rüşvetler sayesinde hiç güvenlik kontrolüne girmeden valizleri uçağa götürmenin mümkün olduğunu söylüyorlar.