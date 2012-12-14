Mısır: Referandum öncesi karşılıklı gösteriler sürüyor

Mısır'da yarın yapılacak olan anayasa referandumu öncesinde, Cumhurbaşkanı Mursi taraftarları ile muhalif güçler ayrı gösterilere devam ediyor.

Muhalifler, anayasa taslağına İslamcıların damga vurduğunu ve hazırlanma aşamasında yeterince istişarede bulunulmadığını belirterek karşı çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, geçen yıl halk gösterileriyle devrilen Hüsnü Mübarek yönetiminden geçiş sürecini tamamlamak için bu anayasaya ihtiyaç olduğunu belirtildi.

Karşılıklı sert açıklamalar

Referandum öncesi güvenlik önlemleri artırıldı; düzeni sağlamak için onbinlerce polis görevlendirildi.

Mursi'nin, ordu birimlerine sivilleri tutuklama yetkisi vermesi, askeri yönetime dönüş kaygılarını güçlendirdi.

Onlarca kişinin taş ve sopalarla kavgaya karıştığı, otomobillerin ateşe verildiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Şiddet olaylarının, bir din adamının camideki vaazında referandumda 'evet' oyu verilmesi doğrultusunda telkinde bulunması üzerine başladığı bildirildi.

Başkent Kahire'de Mursi yanlısı bir gösteride 2 bin kişinin toplandığı belirtiliyor; ilerleyen saatlerde her iki gösteriye katılanların sayısının artması bekleniyor.

Müslüman Kardeşler'le bağlantılı Şeyh Muhammed Seyid, ülkenin orta kesimindeki Asyut'ta bir camideki Cuma namazının ardından "Yarın İslam'ın zaferini kollayacağımız gündür" dedi.

'6 Nisan' muhalif grubu ise "Evet oyu kullanırsanız bunun bedelini siz ödersiniz. Anayasaya hayır" açıklaması yaptı.



Yeni anayasa, 2011'de Mübarek'i koltuğundan indiren devrimin ardından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Fakat çoğunu Müslüman Kardeşler üyelerinin oluşturduğu 85 üyeli kurucu meclisten bu ay geçen anayasa taslağı üzerindeki oylama, liberal ve laiklik yanlısı gruplarla İslamcılar arasında kutuplaşmanın artmasına neden oldu.

Liberaller, anayasa taslağında, yasama ve özgürlükler konusunda söz sahibi olmaları için din adamlarına yeşil ışık yakan bir üslup kullanıldığı görüşünde.

'Uçurumun kenarı'

Referandum oylaması Cumartesi günü Kahire, İskenderiye ve diğer 8 vilayette yerel saatle 08:00'de başlayacak. Diğer bölgelerde ise oylama bir hafta sonra yapılacak.

Çok az sayıda yargıcın referandum oylamasında denetçi olarak görev alması yüzünden oylama ikiye bölünmek zorunda kaldı.

Nobel Barış Ödülü sahibi ve Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Muhammed El Baradey, Twitter hesabında "Patlama, ayrışma, kaos ve hukuksuzluk ortamında referanduma gitmek ülkeyi uçurumun kenarına itiyor" diye yazdı.

Muhalefetin önde gelen liderlerinden Hamdin Sabbahi, birkaç gün önceki açıklamasında, Cumartesi günü asgari şartlar yerine getirilmediği takdirde Cephe'nin boykot çağrısı yapacağını söylemişti.

Muhaliflerin bir seçeneği de sandığa giderek 'hayır' oyu vermek. Mursi geçen hafta muhalefete tavizde bulunarak, kendisine yargı denetimi dışında yetkiler veren 22 Kasım kararnamesini iptal ettiğini açıklamıştı. (BBC Türkçe)