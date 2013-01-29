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Dünya

Mısır Genelkurmay Başkanı'ndan 'devlet çökebilir' uyarısı

Msır Genelkurmay Başkanı, ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik, siyasal ve sosyal sorunların 'Mısır'ın güvenliği ve devletin uyumu bakımından tehdit teşkil ettiğini' söyledi

29 Ocak 2013 17:56

Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı General Abdul Fettah el-Sisi, ülkedeki siyasi krizin "devleti çöküşe sürükleyebileceği" uyarısında bulundu. General bu açıklmayı Facebook sayfasından yayımlandı.

Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı General Abdul Fettah el-Sisi, farklı siyasi güçler arasındaki mücadelenin devam etmesi halinde, gelecek kuşakların tehlike altına atılacağını belirtti.

 

Asker sevki

 

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Sisi'nin uyarıları, Süveyş Kanalı üzerindeki kentlere asker sevki yapılmasının ardından geldi. Sisi, asker sevkinin Mısır ekonomisi ve dünya ticareti açısından hayati önem taşıyan suyollarını koruma amaçlı olduğunu vurguladı.

Binlerce gösterici bu kentlerde gece sokağa çıkma yasağına uymayarak protestolara devam etti. Gösteriler nedeniyle Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Port Said, Süveyş ve İsmailiye kentlerinde 30 günlük olağanüstü hal ve gece sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Perşembe gününden beri devam eden protesto gösterilerinde 50'den fazla kişi öldü.

 

'Sağlam duvar'

 

General, Harbiye okulu öğrencilerine yönelik konuşmasında, "Farklı siyasi güçler arasındaki mücadele devleti çöküşe sürükleyebilir" dedi.

Mursi'nin atadığı hükümette Savunma Bakanı olarak da görev yapan Sisi, ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik, siyasal ve sosyal sorunların "Mısır'ın güvenliği ve devletin uyumu bakımından tehdit teşkil ettiğini" vurguladı.

Sisi, ordunun, devletin yaslandığı "sağlam duvar" olmaya devam edeceğini söyledi.

 

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