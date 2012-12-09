T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mursi geri adım attı

Yetkilerini artıran bir kararname yayımlayan Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'den geri adım geldi

09 Aralık 2012 12:36

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, muhalefet liderleriyle yaptığı görüşme sonrası 22 Kasım'da yürürlüğe giren ve yetkilerini artıran kararnamenin iptal edildiğini açıkladı.
 
Yetkilerini artıran bir kararname yayımlayan Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'den geri adım geldi.

Mursi, referandumu beklemeden kararnamenin iptal edildiğini duyurdu.

22 Kasım'da yürürlüğe giren ve cumhurbaşkanın yetkilerini artıran kararname ülke çapında tepkilere neden olmuş ve düzenlenen protesto gösterilerinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Mursi, muhalefet parti liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından, kararnamenin iptal edildiğini duyurdu.

Bu karar öncesi Başbakan Erdoğan da Mursi'yi telefonla arayarak 'diyalog' tavsiyesinde bulunmuştu.HABERE GİT


Referandum tarihi değişmedi


Görüşmede ayrıca, biri referanduma sunulan anayasa taslağıyla ilgi olmak üzere başka kararlar da alındı.

Halkın tepkisine rağmen anayasa referandumunun 15 Aralık olan tarihi değişmedi.

Sandıktan 'hayır' oyu çıkması durumunda, yeni bir anayasa taslağı hazırlanması için komisyon kurulacak.

Kararın alınmasının ardından Tahrir Meydanı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki oturma eylemi yapan muhaliflerin alacağı tavır merak ediliyor.

ETİKETLER

mursimısırkararnameyetki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24