Mursi geri adım attı

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, muhalefet liderleriyle yaptığı görüşme sonrası 22 Kasım'da yürürlüğe giren ve yetkilerini artıran kararnamenin iptal edildiğini açıkladı.



Yetkilerini artıran bir kararname yayımlayan Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'den geri adım geldi.

Mursi, referandumu beklemeden kararnamenin iptal edildiğini duyurdu.

22 Kasım'da yürürlüğe giren ve cumhurbaşkanın yetkilerini artıran kararname ülke çapında tepkilere neden olmuş ve düzenlenen protesto gösterilerinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Mursi, muhalefet parti liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından, kararnamenin iptal edildiğini duyurdu.

Bu karar öncesi Başbakan Erdoğan da Mursi'yi telefonla arayarak 'diyalog' tavsiyesinde bulunmuştu.HABERE GİT



Referandum tarihi değişmedi



Görüşmede ayrıca, biri referanduma sunulan anayasa taslağıyla ilgi olmak üzere başka kararlar da alındı.

Halkın tepkisine rağmen anayasa referandumunun 15 Aralık olan tarihi değişmedi.

Sandıktan 'hayır' oyu çıkması durumunda, yeni bir anayasa taslağı hazırlanması için komisyon kurulacak.

Kararın alınmasının ardından Tahrir Meydanı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki oturma eylemi yapan muhaliflerin alacağı tavır merak ediliyor.