Mısır'da gerilim tırmanıyor, muhalifler ülke çapında gösteriye hazırlanıyor

Mısr Devlet Başkanı Muhammed Mursi’nin diyalog talebini reddeden muhalefet, Cuma günü ülke çapında gösteri yapacak.

Mısır’ın Port Said kentinde onlarca kişinin öldüğü çatışmaların ardından muhalefet liderlerine diyalog çağrısı yapan Devlet Başkanı Muhammed Mursi, olumsuz yanıt aldı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Mursi’nin politikalarına ve olağanüstü hal kararına tepki gösteren güçlü muhalefet gruplarından Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC), Cuma günü ülke çapında meydanlarda gösteri düzenleme kararı aldı. UKC Mısırlıları “Devrimin amaçlarını hayata geçirmek için” gösterilere davet etti.

Gösterilerin beşinci gününde protestocularla güvenlik kuvvetleri arasında başkent Kahire’de de çatışmalar yaşandı. Son 5 günde başkentte gözaltına alınanların sayısının 100’ü geçtiği bildiriliyor.

3 kentte olağanüstü hal

Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi, Port Said kentinde başlayan ve diğer bazı şehirlere de sıçrayan olayların ardından, üç şehirde bir ay boyunca olağanüstü hal ilan etmişti. Sokağa çıkma yasağına rağmen çatışmaların sürdüğü Süveyş, İsmailiye ve Port Said kentlerinde en az 50 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de gözaltına alındığı bildiriliyor.

Port Said kentinde geçen yıl bir futbol karşılaşmasında çıkan olaylarda 74 kişinin ölümü ile ilgili yargılanan 21 kişi hakkında geçtiğimiz hafta idam kararı verilmesi şiddet olaylarını başlatmıştı. Devlet Başkanı Muhammed Mursi, olayları bastırmak için Süveyş ve Port Said kentlerinde orduyu görevlendirmişti.

Muhalefetten diyalog için koşul

Mursi açıklamasında ayrıca, güvenliğin sağlanması ve sorunların çözümü için siyasi partilere diyalog çağrısında bulunmuştu. Mursi’nin çağrısını geri çeviren muhalefet liderleri, diyalog süreci için önce Anayasa’da demokratik değişikliklerin yapılmasını ve milli mutabakat hükümeti kurulmasını talep etti.

Halk Akımı Platformu Başkanı Hamdin Sabbahi de,” toplu cezalandırma politikası” konusunda uyarıda bulunarak, kan aktığı müddetçe diyaloğu kabul etmeyeceklerini söyledi. Diyalog çağrısının güvencesi olması gerektiğini ifade eden Sabbahi, güvenceler arasında Mursi'nin ülkedeki krize yönelik güvenlik önlemleri değil siyasi çözümler sunması, akan kanın siyasi sorumluluğunu üstlenmesinin yer aldığını kaydetti.

Müslüman Kardeşler’den ise Devlet Başkanı Mursi’ye destek açıklaması geldi.