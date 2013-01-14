Mursi: İran'la görüşme nedenimiz Suriye krizi

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, İran ile Mısır arasında son dönemde yapılan görüşmelerin temelinde Suriye krizinin olduğunu söyledi.

Mursi, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin İran ile ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Son olarak geçen hafta İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi'nin Kahire'ye düzenlediği ziyaret ve iki ülke arasındaki ilişkilerin seyriyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Mursi, “Ziyaretler esnasında tartıştığımız konu Suriye 'ydi.

Bütün görüşmelerimizde ağırlıklı olarak bu konuyu ele aldık” diye cevapladı.

Suriye'de akan kanın durması gerektiğine işaret eden Mursi, Mısır'ın BM ve Arap Birliği aracılığıyla Suriye'de barışın ve istikrarın sağlanması için çalıştığını ifade etti.

Konuşmasında Mali krizine de değinen Mursi, Afrika'da barış ve istikrarın hakim olması, çatışma ve gerginlikten kaçınılması gerektiğini belirterek, Mali krizinin askeri yolla çözümünün mümkün olmadığını dile getirdi.

“Afrika sahillerinde oluşmaya başlayan yeni bir çatışmayı görmezden gelemeyeceklerini” söyleyen Mursi, özellikle Mali konusunda basiretli davranmak gerektiğini ve Mısır'ın bu konudaki tavrının AB ile uyum arz etmesine özen gösterdiklerini söyledi.

Rompuy ise Mali hükümetinin topraklarının tamamında kontrolü sağlama hakkı olduğunu belirtirken, krizin barışçıl yollarla çözülmesi için çalışmanın gerekli olduğuna işaret etti.