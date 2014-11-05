Mimarlar Odası: Ak Saray'ın mimari formu alaturka tuvalet taşına benziyor

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ak Saray'a helikopterle yukarıdan bakıldığı taktirde, mimari yapısının alaturka tuvalet taşına benzediğini ifade etti. Candan, 6 Aralık tarihinde Ak Saray'ın mimari özelliklerini tartışacaklarını da söyledi.



cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, Tezcan Karakuş Candan şunları söyledi; "Kaçak Saray'ın mimari özelliklerini masaya yatırıyoruz. Mimarlık ortamıyla 6 Aralık tarihinde kaçak binanın mimarisini de tartışacağız, hazırlayacağımız raporu da dünyadaki mimarlık örgütlerine yollayacağız. Tüm imarları kaçak sarayın mimari tarzına dair kritik etmeye davet ediyoruz. Kaçak sarayın mimarı Şefik Birki'ye ve kaçak sarayda imzası bulunan meslektaşlarını da mimarlık ortamında açık tartışmaya davet ediyoruz. Şu an yurt dışında olan Şefik Birki'yenin davetimize katılması durumunda yol masraflarını karşılamaya hazırız.



Cumhurbaşkanının insanlara yukardan bakmayı bırakıp kaçak saraya yukardan bakmasını önermekteyiz. Cumhurbaşkanı bir uçağa ya da helikoptere binip kaçak saraya yukarıdan bakması halinde mimari formunun alaturka tuvalet taşına benzediğini görecektir" şeklinde konuştu.

'Anayasa Mahkemesi'nden karar çıkmamış olması manidar'

Atatürk Orman Çiftliği'nde hukuksal mücadeleye devam ettiklerini söyleyen Candan, Anayasa Mahkemesi'nin hala bir karara varamamasını eleştirdi. Candan, "Atatürk Orman Çiftliği'nde binlerce ağaç kesilerek hukuksuzca yapılan kaçak saray için Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvurularımız 6 ay 5 gündür bekliyor. Anayasa Mahkemesi yavaş hareket ediyor. Hiç ses yok şu ana kadar, hâlâ Anayasa Mahkemesi'nden karar çıkmamış olmasını manidar buluyoruz. Kaçak saraya davetlere katılan herkesi isim isim tarihe not düşeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Akün ve Şinasi sahnelerinin gizlice satılması kabul edilemez'

Yapılan basın toplantısında Ankaralı tiyatro severlerin uğrak yerlerinden olan iki tiyatro sahnesinin satışa çıkmasına değinen Tezcan Karakuş Candan, "Devlet, bakkal devletine dönüştü. Bakkal bile daha düzenlidir. AKÜN ve Şinasi sahneleri gizlice satılması kabul edilemez. . Bunun arkasında başka bir hesap ve planlar olduğunu düşünüyoruz. . Bu gizli satışın peşine düşeceğiz. Hukuksal olarak da Akün ve Şinasi Sahnesi için yeni bir süreç başlatacağız. Kent belleğinden Akün ve Şinasi Sahnelerinin silinmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.