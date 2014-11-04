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Ekonomi

Bakan Şimşek Ak Saray'ın maliyetini açıkladı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ak Saray'ın ödemelerinin bu yıl içinde Başbakanlık'tan yapılacağını açıkladı

04 Kasım 2014 10:21

Bütçe görüşmelerinde muhalefet milletvekillerinin sorularını cevaplayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın makam uçağı Ana'yı THY'nin aldığını belirterek uçağa henüz bütçeden bir ödeme yapılmadığını" söyledi.

Ödemenin bu yıl içinde Başbakanlık'tan yapılacağını ifade eden Bakan Şimşek, "Satın alma bedeli ile toplam maliyeti 185 milyon dolardır" dedi. Bakan Şimşek, Ak-Saray'ın maliyetinin ise 1 milyar 370 milyon lira olduğunu açıkladı. Şimşek, saray için Başbakanlık bütçesinden 964 milyon harcandığını, 2015'te 300 milyon lira ödenek ayrıldığını bildirdi.

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