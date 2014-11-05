Financial Times'tan Ak Saray yorumu: Otoriter Erdoğan'ın ifratı

İngiliz Financial Times gazetesinde yayımlanan bir yazıda, "Maliyetinin önceki tahminlerin iki katı olan 600 milyon doların üzerinde olduğunun hükümet tarafından kabul edilmesi üzerine, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1000 odalı sarayıyla ilgili tartışmalar daha da derinleşti" yorumu yapıldı. Ağır eleştiriler getirenlerin Ak Saray'ı "gelmiş geçmiş en otoriter ve güçlü bir liderin *ifratı" olarak gördüğünün kaydedildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, gazetede Daniel Dombey imzasıyla yayımlanan, "Erdoğan’ın yeni sarayının fiyat etiketi açıklandı: 600 milyon dolar" başlıklı haberde, "Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Beyaz Saray, Elysee ve Buckingham Sarayı’nın bile yanında 'cüce' gibi kaldığı tesisin toplam 1.37 milyar TL’ye mal olacağını, bunun şimdiye dek harcanan 964 milyon TL’sinin başbakanlık bütçesinden çıktığını söyledi" ifadelerine yer verildi.

Haberde, mahkeme kararına karşı gelinerek koruma altındaki ormanlık alana inşa edilen sarayın, Erdoğan tarafından yeni ve daha dinç bir Türkiye’nin sembolü olarak gördüğünü dile getirildi.

Ancak eleştirenlerin sarayı, "gelmiş geçmiş en otoriter ve güçlü bir liderin ifratı" olarak gördüğünün kaydedildiği haberde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Sözde sultan 3 milyon kişinin işsiz olduğu bir ülkede kendisine bunu inşa etti" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Gazete, Kılıçdaroğlu’nun sayıştay rakamlarına göre müteahhitlere fazla para ödendiğine de vurgu yaptığını belirterek, CHP liderinin, "Yüzlerce ağacı kesiyorsunuz ve kendinize bu sarayı yaptırıyorsunuz" dediğini yazdı.

Haberde, geçtiğimiz ay açılan tesisin Türkiye’nin geleneksel Selçuk ve Osmanlı mimari tarzlarından oluştuğunu ve kenarında sıralı ağaçların bulunduğu “muhteşem” bir iç koridora sahip olduğu belirtildi.

Başlangıçta burada ülkenin başbakanının iskan edilmesinin amaçlandığı hatırlatılan haberde, "Ama Erdoğan Türkiye’nin seçilen ilk cumhurbaşkanı olunca o makamı bıraktı, tesis devlet başkanının makamına uygun hale getirilerek kökleri modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e kadar uzanan Çankaya Köşkü’nün yerine geçti" ifadesine yer verildi.