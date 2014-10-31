Başbakanlığa göre Ak Saray'ın iskanı devlet sırrı!

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine inşa edilen, bu yüzden tartışmalara neden olan yeni Cumhurbaşkanlığı Resmi Konutu Ak Saray, iskanıyla da gündemdeki yerini koruyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ‘Ak Saray’ın iskanını önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne sordu ve ‘Başbakanlık’a sorun’ cevabını aldı. İskanın peşini bırakmayan Oda, Başbakanlık’a resmi konutun iskanının bulunup bulunmadığını sordu. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nden (TOKİ) gelen cevapta, iskan belgesinin ‘devlet sırrı’ kapsamına girdiği, ‘güvenliği tehdit edeceği’ gerekçesiyle talebe olumsuz cevap verildiği belirtildi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, AOÇ arazisine yapılan ‘Ak Saray’a ilişkin iskan (oturma izninin) olmadığını ifade etmişti. Oda, Büyükşehir’den sonra bu kez de Başbakanlık’a iskanı sordu. Aynı gün gelen cevap mimarları şaşırttı. İskan işlemlerinin tamamlandığının ifade edildiği yazıda, iskanın ‘devlet sırrı’ olduğu gerekçesiyle talebe cevap verilemeyeceğinin belirtildiğini aktaran Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Devletin sırrı kaçak bir yapının iskanından ibaretse, vay o devletin haline” dedi.

‘Yabancı ülkeler bizi dinliyor, iskan mı devlet sırrı?’

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, güvenliği tehdit edecek kaçış noktalarını ve sığınıkların yerini gösteren detay projelerini değil, sadece iskan belgesini istediklerini belirterek, “Bir A4 kağıttan ibaret olan iskan belgesini istedik, bunun için bile devlet sırrı diyorlarsa, ortada iskan yok demektir. Belgeyi vermeyerek hukuk yollarını tıkamaya çalışıyorlar, bu yazı üzerinden, kaçak yapıya verildiği ifade edilen devlet sırrı belgesinin iptali için yargıya başvuracağız, o belgeyi düzenleyenler hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Yöneticilerin tapeleri internet ortamında devletin zirvesi yabancı ülkeler tarafından dinlendiği ortaya çıkıyor. Hangi güvenlik , hangi devlet, hangi sırdan bahsediliyor anlamak imkansız” ifadelerini kullandı.

‘Atatürk adını çıkarttılar’

İskan ile ilgili yazdığı yazıda TOKİ’nin, Atatürk Orman Çiftliği’ni resmi yazıda Yenimahalle ilçesi ‘Orman Çiftliği’ yaptığı ifade edildi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletilen yazıya ilişkin değerlendirmede bulunan Candan, TOKİ’ye yüklendi. Candan, “Atatürk Orman Çiftliği adını belli ki değiştirmişler, Atatürk’ün adını çıkartmışlar, Büyükşehir Belediyesi’nin meclis kararlarında da böyle geçiyorsa bu yazım tarzı tesadüfi değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurumları Atatürk adını kullanmıyor. Bir sonraki emre kadar da kullanmayacaklar anlaşılan. Ama bunu açıkça ilan edemiyorlar… Baskıcı iktidarınızla bütün güçleri elinizde toplayacaksınız ve Atatürk Orman Çiftliği’nden Atatürk adını çıkarttığınızı açıkça topluma söylemekten çekineceksiniz. İşte bu açık açık ifade edememeye neden olunan hal, bu ülkenin geleceğinin karartılamayacağının sigortasıdır” dedi.