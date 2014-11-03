'AK Saray'ın 1000 odası hangi amaçla kullanılacak?'

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 'Ak Saray' olarak adlandırılan yeni cumhurbaşkanlığı sarayını TBMM gündemine taşıyarak, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cevaplandırması istemiyle, "Sarayın içindeki 1000 oda hangi amaçla kullanılacak?" diye sordu.

DHA'nın haberine göre, MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın TBMM'ye verdiği Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yazılı olarak cevaplandırması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

"Atatürk'ten miras kalan Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı tartışmaları da beraberinde getirmiş, 1000 odalı olduğu söylenen sarayın maliyetinin de milyarlarca lira olduğu iddia edilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardan beri süre gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları'nın Çankaya Köşkü'nü kullanma geleneğini de bitirmiştir.



Bu sarayın yapımına harcanan maliyet kadar, bu büyük sarayın yıllık bakım masrafının nasıl ve nereden karşılanacağı da merak konusudur.



Bu nedenle; Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yapımına harcanan maliyet ne kadardır?



Sarayın 1.000 odalı olduğu doğru mudur, sarayda neden bu kadar çok odaya ihtiyaç duyulmuştur?



1000 odalı olduğu iddia edilen bu sarayın odaları ne amaçla kullanılacaktır, bu kadar çok oda nasıl değerlendirilecektir?



Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı için Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan yıllık bakım ve onarım miktarı ne kadardır?



Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı 12'nci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonraki Cumhurbaşkanları tarafından da kullanılmaya devam edecek midir?"