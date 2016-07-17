Milli Savunma Bakanı Işık'tan, 'cunta liderliği' suçlamasıyla gözaltına alınan Orgeneral Öztürk için sürpriz açıklama

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "cunta liderliği" suçlamasıyla ters kelepçe takılarak gözaltına alınan Orgeneral Akın Öztürk'le ilgili olarak "Bu işin başında şu isim vardır, demem mümkün değil. O adam önelemeye çalışıyordu, diyenler de var" dedi. Işık, kararı savcı ve yargıçların vereceğini söyledi.

Darbecilerin F16'ları uçurduğu Ankara'daki Akıncılar Üssü'nün komutanı olan damadı Hava Pilot Kurmay Yarbay Hakan Karakuş'la birlikte gözaltına alınan Orgeneral Öztürk'ün durumu tartışılıyor.

Öztürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevinden alınarak emekliliğe sevk sürecinde "kızak" olarak bilinen Yüksek Askeri Şûra üyeliğine atanmıştı. Gözaltına alınan Öztürk, yakınları aracılığıyla yaptığı açıklamada, "darbe girişiminde rol almadığını, aksine darbeyi önlemeye çalıştığını, 15 Temmuz gecesi rehine alınan Genelkurnay Başkanı Hulusi Akar ile birlikte olduğunu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın isteği üzerine vazgeçirmek için cuntacılarla müzakere ettiğini" iddia etmişti.

Habertürk TV'de Aysun Torun'un konuğu olan Milli Savunma Bakanı Işık, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, darbe girişimi yapan cuntacıların uçurduğu F16'lar havada kendi uçağını vurmaya çalışmasına rağmen milletiyle buluşmak için özel uçakla Marmaris'ten İstanbul'a uçtuğunu" vurguladı. Işık, Habertürk TV'de soruları yanıtlarken, 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'yle birlikte gözaltına alınan iki muvazzaf Orgeneral'den biri olan olan Öztürk'ün darbe girişimi sürecindeki durumunun net olmadığı mesajını verdi. "O adamın önlemeye çalışıyordu, diyenler de var" görüşünü dile getiren Işık, Öztürk'ün, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanı Akar ile birlikte olduğunu belirten Işık, "Akın Öztürk yaptı diyemiyoruz, bunun kararını yargı verecek. Akın Öztürk'ün karşı olduğu da, içinde olduğu duyumları bana geldi. Bu işin başında şu isim vardır demem mümkün değil" diye konuştu.

Darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanı Akar'la birlikte olduğu Milli Savunma Bakanı Işık tarafından da teyit edilen Öztürk'ün, gözaltına alındığı Akıncılar Üssü'ne "darbecilerin rehine aldığı komutanlarla birlikte mi götürüldüğü; yoksa darbeci ekibin mensubu olarak mı orada bulunduğu" netleştirilmeye çalışılıyor.

Öztürk'ün darbe girişiminden sonra Doğan Haber Ajansı'na yaptığı açıklama şöyleydi: