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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişimini planlamakla suçlanan Org. Öztürk: Hulusi Akar'laydım, failleri hatadan döndürmeye çalıştım

"Kalkışma başladıktan itibaren kısa süre içerisinde bulundukları yere ulaştım"

17 Temmuz 2016 00:52

Yaşanan darbe girişiminin arkasında bulunan bir numaralı isim olduğu iddia edilen Hava Kuvvetleri eski komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün Ankara Kazan ilçesindeki Akıncı 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gözaltına alındığı iddia edilirken, Savunma Bakanı Fikri Işık kendisinin bu yönde bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Akın Öztürk darbe girişimine ilişkin yakınları aracılığıyla yaptığı ilk açıklamada “Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte hareket ettim ve yanında bulundum. Milletimizi ve demokrasimizi hedef alan bu darbe girişiminin hiçbir aşamasında yer almadığım gibi, ülkemiz açısından en az zararla atlatılabilmesi için elimden geleni yaptım. Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Abidin Ünal’ın isteği üzerine faillerle bizzat münazara ederek bir an önce hatalarından dönmeleri için gayret sarf ettim” dedi.

DHA’nın haberine göre Ankara’da gözaltında bulunduğu bildirilen Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Akın Öztürk, yakınları aracılığıyla DHA’ya açıklama yaptı. Öztürk’ün açıklaması şöyle:

“Yüksek Askerî Şura üyesi olarak milletinin emrinde olan ben Hava Orgeneral Akın Öztürk; kalkışma başladıktan itibaren kısa süre içerisinde bulundukları yere ulaşarak sürekli bir şekilde Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte hareket ettim ve yanında bulundum. Milletimizi ve demokrasimizi hedef alan bu darbe girişiminin hiçbir aşamasında yer almadığım gibi, ülkemiz açısından en az zararla atlatılabilmesi için elimden geleni yaptım. Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Abidin Ünal’ın isteği üzerine faillerle bizzat münazara ederek bir an önce hatalarından dönmeleri için gayret sarf ettim”

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