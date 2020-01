"Org. Öztürk düğmeye bastı, damadı Yarbay Karakuş komutasındaki F-16'lar cunta için havalandı"

Darbe girişiminin ardında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ve damadı Yarbay Hakan Karakuş olduğu ileri sürüldü. Öztürk'ün kalkışma gecesi Ankara Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan F-16’ların kaldırılmasıyla operasyon için düğmeye basmasıyla damadı Karakuş'un da komutanı olduğu Akıncı Üssü’ndeki 141’inci Filo’da başladığı iddia edildi. İncirlik Üssü'nden kalkan iki tanker uçağından F-16’ların uzun süre havada kalabilmesi için görevlendirildi belirtildi. Bu uçaklar önce Ankara’da sonra da İstanbul’da görev yaparak F-16’ların saatlerce havada kalmasını sağladı.

Öztürk, Balyoz operasyonunun ardından kuvvet komutanı olmuştu ve 30 Ağustos’ta emekli edilecekti. ‘Darbe yapabilecek potansiyele sahip’ iddiasıyla Genelkurmay’a bildirilen Öztürk, 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gözaltına alındı.

Orgeneral Akın Öztürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Balyoz operasyonu sonrasında birçok komutanın tutuklanmasının ardından 2013 yılında getirildi. İki yıl komutanlık yaptıktan sonra Ağustos 2015’te görevi Orgeneral Abidin Ünal’a devretti. Orgeneral Öztürk, kalan bir yıllık görev süresini Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) üyesi olarak devam ettirdi ve önümüzdeki 30 Ağustos’ta emekli olması bekleniyordu.

"Genelkurmay Başkanı olacak" iddiası

Hürriyet'ten Tolga Özbek'in Haberine göre, eğer darbe başarılı olsaydı, Akın Öztürk Genelkurmay Başkanı olacaktı. Orgeneral Akın Öztürk, önceki gece 22.00 sıralarında Ankara Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan F-16’ların kaldırılmasıyla operasyon için düğmeye bastı. Bu operasyon, Öztürk’ün damadı Hava Pilot Kurmay Yarbay Hakan Karakuş’un komutanı olduğu Akıncı Üssü’ndeki 141’inci Filo’da başladı. Yarbay Karakuş, iki yıl önce Ankara’da Kuveytli diplomatlarla kavga etmiş ve çıkan arbedede darp edilince gündeme gelmişti. Hava Kuvvetleri’nin karargâh filosu olarak bilinen 141’inci Filo’nun personeli önceki öğleden sonra "Bugün filo komutanının emriyle erken paydos edilecek" denerek lojmana gönderilmişti. F-16’ların uzun süre havada kalabilmesi için İncirlik Hava Üssü’nden KC135R tipi iki tanker uçak görevlendirildi. Bu uçaklar önce Ankara’da sonra da İstanbul’da görev yaparak F-16’ların saatlerce havada kalmasını sağladı. Darbe girişimine Hava Kuvvetleri’nden Ankara Akıncı 4’üncü Ana Jet Üssü ile İncirlik Adana’daki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’nın yanı sıra Ankara Güvercinlik’teki Kara Havacılık ve Jandarma Havacılık birliklerinden bazı desteklerin verildiği de ifade edildi. Kalkan Sikorsky S-70’lerin yanı sıra Ankara’da AH-1 Kobra helikopterlerinin uçtuğu, farklı bölgelerde ateş açtığı belirlendi. Bu gelişmeler üzerine Hava Kuvvetleri, her an kalkışa hazır tüm üslerdeki F-16 uçaklarını havalandırarak İstanbul ve Ankara’da uçan darbeci güçlerin kontrolündeki F-16’ların peşine düştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından darbecilerin kontrolündeki F-16’lara ‘Vur’ emri verildi. Bir S-70 helikopteri ise Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 tarafından vuruldu.

Darbecilerin uçaklarını F-16'lar kovaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dalaman’dan TC-ATA tescilli VIP uçağına binerek, İstanbul Atatürk Havalimanı’na hareket etti. Bir saate yakın Biga semalarında bekleyen uçağa, F-16’lar eşlik etti. Ancak uçağın İstanbul Atatürk Havalimanı’na 03.18’de inmesinden sonra darbeci F-16’lar Bandırma’dan kalkan F-16’lar tarafından kovalandı. TC-ATA uçağı indikten sonra Florya tarafındaki Genel Havacılık apronuna geçti. Bu sırada iki F-16 uçağı Atatürk Havalimanı üzerinden ses hızını aşarak çok alçaktan uçtu. Bazı hangarların camları kırıldı. Bu sırada uçakların İstanbul hava sahasında KC135R tanker uçaklarından yakıt ikmali yaptığı belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan olayları Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde takip ederken bir anda saat 10.35 sıralarında Florya üzerinde iki adet F-16 savaş uçağının geçmesi heyecan yarattı. F-16 uçakları derhal uçuş kulesi tarafından uyarılarak kendilerinden bilgi alındı. Savaş uçakları daha sonra üslerine döndü.

Orgeneral Öztürk'ten açıklama

DHA’nın Ankara’da gözaltına alındığını duyurduğu Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Akın Öztürk, yakınları aracılığıyla Doğan Haber Ajansı’na şu açıklamayı yaptı: “Yüksek Askerî Şura üyesi olarak milletinin emrinde olan ben Hava Orgeneral Akın Öztürk; kalkışma başladıktan itibaren kısa süre içerisinde bulundukları yere ulaşarak sürekli Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte hareket ettim ve yanında bulundum. Milletimizi ve demokrasimizi hedef alan bu darbe girişiminin hiçbir aşamasında yer almadığım gibi, ülkemiz açısından en az zararla atlatılabilmesi için elimden geleni yaptım. Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Abidin Ünal’ın isteği üzerine faillerle bizzat münazara ederek bir an önce hatalarından dönmeleri için gayret sarf ettim.”

Akıncı Üssü'nde 72 gözaltı

Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nde yürütülen darbe girişimine yönelik operasyonun sona ermesinin ardından gelen bir istihbarat bilgisi üzerine yapılan aramada beş kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 72’ye yükseldi.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün damadı olan 4. Ana Jet Üssü 141. Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş komutasındaki Akıncılar Üssü’nde yürütülen darbe girişimine yönelik operasyonda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi kurtarıldı. Orgeneral Mendi, görevinin başına döndü.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre ilk etapta 67 kişilik grubun teslim olmasının ardından operasyon sona erdi. Ancak bir istihbarat bilgisi üzerine yapılan aramada 5 kişi daha gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 72’ye yükseldi.