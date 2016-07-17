Genelkurmay Başkanı Akar'ın başına silah dayayıp, boğazını kemerle sıkmışlar!

Darbe girişimiyle birlikte rehin alınan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, kurtarıldıktan sonra nasıl rehin alındığını TBMM'deki toplantıda anlattı. Akar darbe girişiminin başlamasıyla birlikte, kendisini yakın çalışma arkadaşları, emir subayı ve özel kaleminin gözaltına almaya çalıştığını anlattı.

Genelkurmay Başkanı kendisine silah doğrultulduğunu, karşı koyunca da arbede yaşandığını söyledi. Akar'ın boynundaki morluğun da bu sırada oluştuğu öğrenildi.

CNN Türk'ün haberine göre, Akar yaşadıklarını, TBMM Başkanı, Başbakan, CHP ve MHP liderleriyle Meclis'te yaptığı görüşmede anlattı. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Toplantıda boğazı kesilerek öldürüldüğü iddia edilen asker de gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e bu konuda açıklama yapmasının faydalı olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine Akar, "Bu görüntüler gerçek mi?" diye sordu. Kılıçdaroğlu da "Bayağı gerçek" yanıtını verdi.

NTV'nin geçtiği habere göre de, Akar'ın başına silah dayandığı ve boğazının kemerle sıkıldığı öğrenildi. Orgeneral Hulusi Akar'ın darbeci askerlere uzun süre direndiği belirtildi.

Darbeci askerler Orgeneral Hulisi Akar’a darbe bildirisi imzalatmak istediler. Başına silah dayanan Orgeneral Akar’ın boğazı da kemerle sıkıldı. Hulusi Akar’a “Bildiyi imzalarsanız hayati tehlikeniz olmaz” denildi.

Akar, yanındaki komutanlarla birlikte helikopterle Akıncı Üssü’ne getirildi. Burada ayrı ayrı odalarda tutulan Akar ve arkadaşlarına su ve yemek verilmedi.

Tuvalet ihtiyaçlarının karşılanmasında bile sıkıntılar yaşandı. Bu konuda tartışmalar yaşandı.