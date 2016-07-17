‘Cunta liderliği’ suçlamasıyla gözaltına alınan Orgeneral Akın Öztürk’e ters kelepçe

15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminin lideri olduğu öne sürülen eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında ters kelepçe ile gözaltına alındı. Vücudunun birçok yerinde yara izleri bulunan Öztürk'ün Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanmasına devam edildiği bildirildi.

Öztürk: Darbe girişiminin

hiçbir aşamasında yer almadım!

Öztürk, darbe girişiminden sonra Doğan Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı ilk açıklamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte hareket ettiğini söylemişti. Öztürk, “Milletimizi ve demokrasimizi hedef alan bu darbe girişiminin hiçbir aşamasında yer almadığım gibi, ülkemiz açısından en az zararla atlatılabilmesi için elimden geleni yaptım” demişti.

Öztürk'ün açıklaması şöyleydi:

“Yüksek Askerî Şura üyesi olarak milletinin emrinde olan ben Hava Orgeneral Akın Öztürk; kalkışma başladıktan itibaren kısa süre içerisinde bulundukları yere ulaşarak sürekli bir şekilde Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte hareket ettim ve yanında bulundum. Milletimizi ve demokrasimizi hedef alan bu darbe girişiminin hiçbir aşamasında yer almadığım gibi, ülkemiz açısından en az zararla atlatılabilmesi için elimden geleni yaptım. Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Abidin Ünal'ın isteği üzerine faillerle bizzat münazara ederek bir an önce hatalarından dönmeleri için gayret sarf ettim.”

Akın Öztürk kimdir?

Akın Öztürk'ün Vikipedi'den alınan özgeçmişine göre 21 Şubat 1952 Gümüşhane doğumlu olup, 30'uncu Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askerî Şûra Üyesidir. 2016 Türkiye askerî darbe girişimini gerçekleştirdiği iddia edilmektedir. Hava Orgeneral Akın Öztürk, 21 Şubat 1952 tarihinde Gümüşhane Merkez’e bağlı Çamlıköy’de doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzincan’da tamamlamış ve 1970 yılında girdiği Hava Harp Okulu’ndan 1973 yılında teğmen rütbesiyle mezun olmuştur.

Orgeneral Akın Öztürk, 1973-1975 yılları arasında 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında jet pilotu eğitimini ve 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında F-100 uçaklarında harbe hazırlık eğitimini tamamlamıştır.