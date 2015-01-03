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Yaşam

Milli Piyango'ya 'yılbaşı ikramiyesini kazanan numaralar değiştirildi' suçlaması

Musa Akça adlı vatandaş, yılbaşı çekilişinde 500 bin TL kazandığını ancak kazanan numaranın 3 saat sonra değiştirildiği öne sürdü

03 Ocak 2015 17:05

Bursa'da Musa Akça adlı vatandaş internet sitesinden yaptığı sorgulamada aldığı Milli Piyango biletine yılbaşı özel çekilişinde 500 bin lira çıktığını gördüğünü, 3 saat sonra yaptığı ikinci sorgulamada bilet numarasının başka bir numarayla değiştirildiğini iddia etti. Musa Akça, Milli Piyango İdaresi hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

CHA'da yer alan habere göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ikamet eden esnaf, üç çocuk babası Musa Akça, yılbaşı özel çekilişi sebebiyle dört adet çeyrek bilet aldı. İddiaya göre yeni yılın ilk gününde çocuklarıyla birlikte internet sitesinden yaptığı sorgulamada 'Biletinize 500 bin lira ikramiye isabet etti' ibaresini gören Akça ve ailesi büyük sevinç yaşadı. Üç saat sonra yeni bir sorgulama yapan Akça'nın iddiasına göre sitede biletine ait '1442716' numaranın yerine '1492499' numarası geldi. Avukatıyla görüşen Akça, şimdi Milli Piyango aleyhine dava açmaya hazırlanıyor.

 

‘Üç saat zengin oldum, sonrasında gariban’

 

Elinde sorgulamaya ait kağıdın olduğunu öne süren Akça, şunları kaydetti: "Bu sene 'yeni bebeğimiz oldu' diye dört adet çeyrek bilet aldım. Çocuklarım internetten sorgulama yaptığında bilete 500 bin lira çıktığını görmüşler. Ben hemen eve geldim, sorgulama yaptım, birebir aynı. Sorgulamayı saat 12.00’da yaptık. Üç saat sonra, yani saat üçte yaptığımız sorgulamada biletimize ait numaranın yerine başka bir numara konulmuş. Bunun peşini bırakmayacağım. Milli Piyango’yu mahkemeye vereceğim. Avukatımla görüştüm, dava açacağım. Bu bilet bir yandaşa verildi. Başka yolu yok, bu şekilde değiştirilmez. Elimde sorgulama kağıdım var. Bu sorgulama Milli Piyango'nun değilse kimin? Davacıyım, peşini asla bırakmayacağım. Üç saat eğer bilgisayarda duruyorsa, sonra ‘sanal alem’ deniliyorsa, o zaman bilgisayarı atacağım. Parayla ev almıştım, onun borcunu ödeyeceğim. Zamanında konulan 500 bin lira ikramiye kazandınız. Birinci değil, ikinci değil, üçüncü numara nasıl kaldırılıyor. Soldan üçüncü numara kaldırılıyor, bunun yerine 1492499 şeklinde bir numara geldi. Sanal alemde üç saat zengin olduk. 500 milyar kazandım. Üç saat sürdü. Gündüz 12.’den saat 3’e kadar. Üç saat sonra gariban oldum."

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