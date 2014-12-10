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Ekonomi

Milli Piyango'dan ek vergi alınacak

Özel İhtisas Komisyonu ikramiyeler üzerindeki vergi yükünün arttırılmasını önerdi

10 Aralık 2014 09:41

Milli Piyango özelleştirmesinin tamamlanmasının ardından 10. Kalkınma Planı çerçevesinde oluşturulan Özel İhtisas Komisyonu ikramiyeler üzerindeki vergi yükünün arttırılmasını önerdi.

Komisyon raporunda, tasarrufların artırılmasına yönelik olarak şans oyunları, yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler üzerinden artan oranlı veraset ve intikal vergisi alınma seçeneğinin değerlendirilmesi önerdi.

Neşe Karanfil’in Hürriyet’teki haberine göre, raporda “Örneğin, ikramiyeyi hemen çekenler için vergi oranı yüzde 25 olarak uygulanırken, ikramiye tutarının en az yüzde 80’ini 1 yıl ve daha fazla süreli mevduat hesabı veya yatırım fonu gibi yatırım araçlarında değerlendirmeyi tercih edenler için daha düşük vergi oranı öngörülmelidir. Bu sayede daha yüksek oranlı vergilemeden kaçmak isteyen özel kesim tasarrufları mali sistem içine çekilmiş olacaktır. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen çekilişlerden kazanılan ikramiyeler, idarenin özel kanunu gereği veraset ve intikal vergisinden istisna edilmiştir. Yapılacak düzenleme ile söz konusu çekilişlerden kaynaklanan ikramiyeler de veraset ve intikal vergisine tâbi tutulmalıdır” denildi. 

Raporda ayrıca yarış atlarında kullanılan malzemelere, solaryuma Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanması istenildi.

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