Milli Piyango'da büyük ikramiye isabet eden bilet belli oldu

Milli Piyango'nun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 50 milyon liralık büyük ikramiye, "2692160" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin ikisi Aydın'da diğerleri de Niğde ve Ankara'da satıldı.

Milli Piyango'nun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 5 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye, "5177502" numaralı bilete isabet etti.

Yılbaşı özel çekilişinde 3 milyon liralık ikramiye, "2520420" numaralı bilete isabet etti.

Özel çekilişin 2 milyon liralık ikramiyesinin şanslı numaraları "1627833" oldu.

Yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon liralık ikramiye de ''9051138'' numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti rakamları ise iki (2) ve altı (6) olarak belirlendi.

Noter huzurunda yapılan gündüz bölümü çekilişini vatandaşlar da izleyebiliyor, ancak basın yayın organlarının görüntü ve fotoğraf almasına izin verilmiyor.