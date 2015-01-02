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Milli Piyango'nun ilk talihlisi ortaya çıktı

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye isabet eden ilk kişinin Sökeli kamyon şoförü Halit Abak olduğu öğrenildi

02 Ocak 2015 23:47

Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 4’e bölünürken, Aydınlı iki talihliden birisinin Sökeli kamyon şoförü Halit Abak olduğu bilgisine ulaşıldı.

Sökeli bazı esnafların verdiği bilgiler doğrultusunda, Sökeli talihlinin Halit Abak isimli kamyon şoförü olduğu öğrenildi. Söke’ye bağlı Sazlı Mahallesi nüfusuna kayıtlı 54 yaşındaki Halit Abak’ın, ekonomik durumunun çok iyi olmadığı ve ailesi ile birlikte Söke’de ikamet ettiği öğrenildi.

Milli Piyango talihlisi Halit Abak’ın kızı Öznur Abak’ın, Söke Türk Telekom Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak görev yaptığı ve bu gelişme üzerine izne ayrıldığı öğrenildi.

Öznur Abak’ın Türk Telekom Aydın İl Müdürlüğü’ndeki amirlerine de büyük ikramiyenin kendilerine çıktığı konusunda bilgilendirdiği ve ikramiyeyi almak için babası ile birlikte pazartesi günü Ankara’ya gideceklerini söylediği belirtildi. 

 

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