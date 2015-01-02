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Bileti satan bayiden Milli Piyango talihlisine: Durumumuz yok, bizi de görsün

50 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden birinin Denizli'de satıldığı ortaya çıktı

02 Ocak 2015 23:22

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi' nde 50 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 2692160 numaralı çeyrek bileti satan seyyar bayi Gaziantep'te ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde yaşayan ve her yıl Aydın'dan aldığı biletleri Denizli'ye götürüp orada satan seyyar bayi Hacı Ali Sümer, bileti Aydın'da değil Denizli'deki bir talihliye sattığını ifade etti.

Sümer, bileti sattığını gösteren resmî belgeleri de göstererek kime sattığını hatırlamadığını söyledi. İki çocuk babası Sümer, yaklaşık 8 yıldır Aydın'dan bilet alarak Denizli'de sattığını kaydetti.

 

'Talihli bizi de görsün'

 

Büyük ikramiyenin isabet ettiği 2692160 numaralı çeyrek bileti de Denizli'de sattığını söyleyen Sümer, talihliden kendisine de yardım etmesini istedi. İkramiyenin kendisinin sattığı bilete çıktığını Gaziantep'teki evine geldiğinde fark ettiğini dile getiren

Biletlerin bulunduğu belgeyi incelediğinde bunu fark ettiğini söyleyen Sümer şöyle konuştu:

"Benim Adım Hacı Ali Sümer. Gaziantep'te 27606 numaralı Milli Piyango bayisiyim. Ben her sene yılbaşında Aydın'a gidiyorum ve oradan aldığım biletleri Denizli'de satıyorum. Bu bileti de Aydın'da aldım, Denizli'de sattım. Bunun talihlisi kimse rica ediyorum bizi de görsün. Bizim de durumumuz pek iyi değil. Bu numarayı ben sattım, ama hangi talihli almışsa onu da bilmiyorum. Çeyrek bilet 2692160 U serisine çıktı. U serisinden 700 tane aldım. 2692 serisinin içinde. Bu bileti Aydın Milli Piyango İdaresi'nden aldım ve Denizli'de de sattım. Bilet Denizli'de satıldı. Talihlisi Denizli'de."

Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerin Ankara, Niğde ve 2 tanesinin ise Aydın'da satıldığı açıklanmıştı.

 

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