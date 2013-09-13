Miley Cyrus: Üzgün olduğum için çıplağım

ABD’li şarkıcı Miley Cyrus, Terry Richardson tarafından çekilen ve tamamen çıplak kaldığı 'Wrecking Ball' klibi hakkında konuştu. Cyrus, "Klipteki görünümüm ne kadar üzgün ve kırılgan olduğumu gösteriyor" dedi.

19 milyon tıklanma ile '24 saatte en çok izlenen video' rekorunu kırdığı tamamen çıplak kaldığı yeni klibi ‘Wrecking Ball’la günlerdir sosyal medyada çok konuşulan Cyrus, klip hakkındaki sessizliğini bozdu. Cyrus klipteki çıplaklığı, “Klipteki görünümüm ne kadar üzgün ve kırılgan olduğumu gösteriyor” sözleriyle anlattı. Daily Mail’in haberine göre 20 yaşındaki şarkıcı, klibin duygusal ruh halini yansıttığını ifade etti.

Ünlü fotoğrafçı Terry Richardson tarafından çekilen klip, 24 saat içinde 19 milyondan fazla izlenerek rekor kırdı.