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Miley Cyrus'dan hayranlarını üzen karar

"Hannah Montana''yla şöhreti yakalayan Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, Twitter’deki hesabını kapatma kararı aldı.

14 Ekim 2009 03:00

"Hannah Montana'' adlı gençlik dizisiyle şöhreti yakalayan Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, internet günlüğü Twitter’deki hesabını kapatma kararı aldı.

17 yaşındaki Miley Cyrus, 1 milyon 100 bin dolayında takipçiyle Twitter'de en çok takipçisi olan ünlüler arasında yer alıyordu.

Miley Cyrus, son güncellemesinde, “partneri Liam Hemswort'un iyi sebeplere dayanarak twitter hesabını kapatmasını söylediğini” yazmıştı.

Hayranları Miley'in kararına “mileycomeback” (geri dön Miley) başlıklı bir kampanya başlatarak tepki verdiler.  

Miley Cyrus, 16. yaş gününü geçen yıl Disneyland'de düzenlenen bir partiyle kutlamış, giriş biletinin kişi başına 250 dolar olduğu partiye aralarında Steve Carell, Cindy Crawford, Tyra Banks ve Jennifer Love Hewitt'in de ünlü isimlerin de olduğu yaklaşık beş bin kişi katılmıştı.

Film ve dizileriyle dünyaca ün yapan Miley Cyrus'un “Party In The U.S.A.” şarkısı ABD'de müzik listelerinde halen ikinci sırada bulunuyor.

Miley Cyrus, geçen yıl People dergisinin "en güzel 100 insan" listesinde yer almıştı.

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