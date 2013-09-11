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Kültür-Sanat

Miley Cyrus'un nü klibi 48 saatte 39 milyon kez tıklandı

Cyrus, 19 milyon tıklanma ile '24 saatte en çok izlenen video' rekorunu kırdı

11 Eylül 2013 15:21

Miley Cyrus, yeni şarkısının video klibini yayınladı. Klip, YouTube’da 24 saatte en çok izlenme rekorunu kırdı.
 
ABD’li şarkıcı Miley Cyrus 'Wrecking Ball' adını verdiği şarkısının klibini hayranlarıyla paylaştı. Ünlü fotoğrafçı Terry Richardson tarafından çekilen ve Cyrus’un tamamen çıplak kaldığı klip, 48 saat içinde 39 milyondan fazla izlendi.

Cyrus, bu rakamla ’24 saatte en çok izlenen video’ rekorunu kırdı. Rekor daha önce 12.3 milyonla One Direction grubuna aitti.

20 yaşındaki şarkıcı, rekor kırmanın mutluluğuyla 8 Ekim’de piyasaya çıkacak albümünün şarkı listesini açıkladı.

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