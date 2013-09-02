MTV Müzik ödüllerinde striptiz ve kucak dansı yapan ünlü şarkıcı Miley Cyrus hayranları tarafından "Utanıyoruz" sözleriyle eleştirilmişti. Eleştirilerin ardından ilk kez konuşan Miley Cyrus, "Berbat durumdayım" dedi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus son zamanlarda "aşırı" davranışlarıyla dikkat çekiyor. MTV Müzik Ödülleri'nde striptiz ve kucak dansı yapan ve sürekli dışarıda olan diliyle en yakın arkadaşı tarafından bile eleştirilen Cyrus, Sunday People gazetesine konuştu.

"Berbat durumdayım" diyen Miley, "Uğraşmam gereken lanet olası bir sürü sorun var. Herkes dağıldığında benim gibi aptalca şeyler yapabilir. Normal bir hayatım yok. Boşluklarım var ve kendimi iyi hissetmiyorum" dedi.