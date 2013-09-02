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Miley Cyrus: Berbat durumdayım

Sahnede striptiz ve kucak dansı yapan 21 yaşındaki şarkıcı Miley Cyrus, 'Uğraşmam gereken lanet olası bir sürü sorun var' dedi

02 Eylül 2013 15:39

MTV Müzik ödüllerinde striptiz ve kucak dansı yapan ünlü şarkıcı Miley Cyrus hayranları tarafından "Utanıyoruz" sözleriyle eleştirilmişti. Eleştirilerin ardından ilk kez konuşan Miley Cyrus, "Berbat durumdayım" dedi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus son zamanlarda "aşırı" davranışlarıyla dikkat çekiyor. MTV Müzik Ödülleri'nde striptiz ve kucak dansı yapan ve sürekli dışarıda olan diliyle en yakın arkadaşı tarafından bile eleştirilen Cyrus, Sunday People gazetesine konuştu.

"Berbat durumdayım" diyen Miley, "Uğraşmam gereken lanet olası bir sürü sorun var. Herkes dağıldığında benim gibi aptalca şeyler yapabilir. Normal bir hayatım yok. Boşluklarım var ve kendimi iyi hissetmiyorum" dedi.

 

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