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Miley Cyrus’un seksi dansı Twitter’ı salladı

Şarkıcı Miley Cyrus, MTV Müzik Ödülleri'nde yaptığı seksi dans figürleriyle sosyal medyada bir numaralı gündem maddesi haline geldi

27 Ağustos 2013 15:04

 

Avustralyalı oyuncu ve şarkıcı Justin Timberlake, MTV Müzik ödüllerinde 4 dalda ödül alarak büyük bir başarıya imza attı, ancak Miley Cyrus, dansıyla geceye damgasını vuran isim oldu.

Sahnede striptiz ve kucak dansı yapan 21 yaşındaki Miley Cyrus, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Twitter'da hayranları tarafından "Utanıyoruz", "Biri Miley'i durdursun" şeklinde eleştirilere maruz kalan Miley, Mariah Carey'nin kocası Nick Cannon tarafından da eleştirildi. Cannon, Miley Cyrus'un performansının ardından Twitter'a "Hatırlatın, çocuklarımın şov dünyasına girmesine engel olayım. Teşekkürler" şeklinde tweet attı.

Miley'in hayranlarından biri Twitter'a ABD'li oyuncu Will Smith ve çocuklarının, Miley'in kucak dans yaptığı esnadaki yüz hallerinin ekrana yansıdığı bir fotoğraf paylaştı.

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