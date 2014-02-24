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Miley Cyrus, Katy Perry'i öptü

Miley Cyrus, konserini izlemeye gelen Katy Perry'i dudağından öptü...

24 Şubat 2014 18:42

Sahne şovlarının ''pornografik'' içerikli olduğu gerekçesiye eleştirilen Miley Cyrus, ‘'Bangerz'‘ turnesi kapsamında Staples Center'daki konserini izlemeye gelen şarkıcı Katy Perry'i dudaklarından öptü.

"Adore You" şakısını seslendirdiği sırada Perry'i öpen Miley Cyrus, Katy Perry'nin 'I Kissed A Girl' (Bir kızı öptüm) şarkısına ithafen "Bir kızı öptüm ve bu gerçekten çok hoşuma gitti" dedi.

Katy Perry de daha sonra Twitter hesabından Miley'e benzer şekilde yanıt verdi. Pery, Miley'nin 'Adore You' şarkısına gönderme yaparak "'I adore you @MileyCyrus' (Sana tapıyorum) yazdı.

Katy Perry'nin adı bir dönem Miley Cyrus'un eski nişanlısı Liam Hemsworth ile anılmıştı.

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