'Katy cinsel dürtülerimi azalttı'

Komedyen Russel Brand 1.5 yıl evli kaldığı eski eşi ünlü şarkıcı Katy Perry'nin cinsel dürtülerini azalttığını söyledi.



Geçmiş yıllarda günde 5 kez seks yaptığını söyleyen Brand, "Hayat sizi değiştiriyor. Eskiden canım istemese bile yapardım. İş gibi görürdüm seks yapmayı" dedi.

Kendisindeki bu değişimin eski eşi Katy Perry yüzünden ya da onun sayesinde olduğunu söyleyen Brand, "Artık eskisi gibi değilim. O halim çılgınlıktı, tamamen kontrol dışıydı" dedi.

2010 yılında evlenen ve resmi olarak 2012'de boşanan Katy Perry-Russell Brand çiftinin ayrılık nedeni olarak Brand'in seks bağımlılığı gösterilmişti.