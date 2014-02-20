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Dünya

Katy Perry yılın kadını seçildi

Şarkıcı Katy Perry, Elle dergisi tarafından yılın kadını seçildi

20 Şubat 2014 10:34

Elle dergisinin verdiği stil ödülleri önceki gece Londra'da sahiplerini buldu. Gecede Katy Perry, 'Yılın Kadını' ilan edildi.

Geleneksel Elle Style Ödülleri’nin Londra ayağı salı gecesi sahiplerini buldu. One Embankment’ta düzenlenen ödül töreninde ‘Yılın Kadını’ ödülünü kucaklayan Katy Perry’e ödülünü Kylie Minogue verdi.

Ödül töreninin ardından Minogue, 29 yaşındaki Perry’i Twitter hesabından paylaştığı mesajla da kutladı.
Törene üzerinde fildişi gülü desenleri bulunan tek parça bir elbiseyle katılan şarkıcı son zamanlarda hakkında çıkan, sevgilisi John Mayer ile nişanlandıkları haberlerini haklı çıkarırcasına yüzük parmağına bir yüzük takarak fotoğraf verdi.

Gecenin diğer önemli ödüllerinden ‘Yılın Modeli’ ödülünü Suki Waterhouse, ‘Yılın Aktristi’ ödülünü ise Harry Potter serisinin yıldızı Emma Watson aldı. Geceden ödülle dönen diğer isimler Lily Allen, Christopher Kane, Tinie Tempah, Kate Hillier, Tom Hiddleston, Emilia Wickstead, Isabel Marant, Nicola Formichetti ve Pharrell Williams oldu. Elle Stil Ödülleri’nin ‘ Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ ise David Bailey’e gitti.

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