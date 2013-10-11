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Miley Cyrus'a porno teklifi

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, GameLink adlı porno yapım şirketinde teklif aldı

11 Ekim 2013 14:28

Miley Cyrus’a bir porno yapım şirketinden teklif geldi. Cyrus’un yüksek miktarda para karşılığında porno film çekmesi isteniyor.

TMZ sitesinde yer alan habere göre, şirket 1 milyon dolar karşılığında Cyrus’ın bir porno filmi yönetmesini istedi. Şirketin Cyrus’a yazdığı mektupta, “21. yüzyılda yaşayan güçlü bir kadın ve sanatçı olarak, yetişkin film endüstrisine vizyonunuzu göstermeniz için ideal bir seçim olduğunuzu düşünüyoruz. GameLink olarak yaratıcılığı tamamen size kalmış olan bir porno film çekmenizi istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Miley Cyrus, henüz teklife cevap vermedi.

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