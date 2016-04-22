MHP'nin kurultay kavgasında son durak; AKP ve cemaatin ardından Dev-Sol da sahnede!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye bayrak açan isimlerden Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirerek "MHP genel başkan adayı olduğunu açıklayan ve öteden beri paralel yapıyla ilişkilerini gizlemeyen Meral Akşener’in, MHP’ye yönelik kumpas bağlamında yargı sürecine ilişkin gelişmeleri eski Dev-Solcu olduğu söylenen eşinin kişisel bağlantıları üzerinden şekillendirdiğine dair iddialar gündeme düşmüştür" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan habere göre, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E.Semih Yalçın, "Yargıyı politikaya alet ederek MHP’yi olağanüstü kurultaya götürme çabaları" nın olduğunu söyleyerek, "MHP’ye yönelik son Pentagon-Pensilvanya ortak-üst akıl operasyonu. MHP’nin yeniden dizayn edilmesi kapsamında olağanüstü kurultay için yargıdan 'fetva' çıkarma ve genel başkan gelinliği giymeye soyunanlar için 'yüz görümlüğü' hazırlama çabalarına birtakım gayrimeşru odakların ve kirli ellerin karışma gayretleri gözlerden kaçmamaktadır. 'Bizim gelin' ifadesi, Meral Akşener için mi kullanılmıştır? İddialar, şüpheleri Dev-Sol/paralel çete dayanışması üzerinde yoğunlaştırmıştır" diye konuştu.

Yalçın, "Bu sürecin okyanus ötesi tarafından desteklenmesi, küresel güçlerin taşeronluğunu üstlenen bir çetenin varlığına işaret etmektedir. 12. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Ümran Kaptan’a soruyoruz; MHP’ye kayyum atamanızın, Mülkiyeliler Lokalinde gerçekleşen görüşmeyle bir ilişkisi var mıdır? Size paralel yapının üst düzeyinden ulaşan ve paralel yapının önünü açmak için MHP’ye kayyum atamanızı isteyen birileri olmuş mudur?" diye sordu.

'Dev-Sol/paralel çete' iddiası

Semih Yalçın şöyle devam etti:

"Bu arada MHP’ye yönelik paralel operasyonla ilgili vahim iddialar birbirini kovalamış, birbirinden ilginç tezler hem medyada hem de siyaset platformunda tartışılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede; MHP genel başkan adayı olduğunu açıklayan ve öteden beri paralel yapıyla ilişkilerini gizlemeyen Meral Akşener’in, MHP’ye yönelik kumpas bağlamında yargı sürecine ilişkin gelişmeleri eski Dev-Solcu olduğu söylenen eşinin kişisel bağlantıları üzerinden şekillendirdiğine dair iddialar gündeme düşmüştür. Adı geçen hanımefendi, eşinin bu bağlantılarını bir röportajında "Eşim komşu oğluydu. 20 yaşına kadar solcuydu. ’Benim eşim eski solcu, Maocu’ idi. O, daha sonra bizim cenaha girdi. Eşim Gaziantep ODTÜ’de okuyordu. 1977’lerde solun içinde etnisiteye vurgu yapan bir yapı oluşmuştu; o dönemde eşim onlardan koptu." şeklinde açıklamıştır. Bu ifadeler dikkate alınarak tartışılan söz konusu iddialar, şüpheleri Dev-Sol/paralel çete dayanışması üzerinde yoğunlaştırmıştır. Yine kamuoyuna yansıyan iddialara göre MHP’yle ilgili olağanüstü kurultayın mahkemeye taşınmasıyla ilgili süreç, AnkaraMülkiyeliler Lokalinde Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi Ümran Kaptan’ın da olduğu bir ortamda şekillendirildiği iddiaları ortaya atılmıştır. Bu ortamı, eski solcu kimliğiyle Meral Akşener’in eşi Tuncer Akşener’in sağladığı öne sürülmüştür."