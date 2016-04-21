BBP'den 'MHP'li muhaliflerle birleşme' iddiasına yanıt

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "partisinin MHP ile birleşeceğine" yönelik iddialara ilişkin, "Yani bırakın birleşmeyi, bir görüşme bile söz konusu değildir. Bu akla ziyandır. Bu aşamada, MHP'nin kongre sürecinde böyle bir görüşme akla ziyandır" dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, şehit cenazelerinde ölüm marşının yerine tekbir ve salavat getirilmesi uygulamasını sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Bu konuyu ilk gündeme getiren siyasi partinin BPP olduğunu ifade eden Desteci, 2012'den bugüne kadar yaptıkları tüm toplantılarda, yaptıkları saygı duruşunda tekbir getirdiklerini dile getirdi.

Destici, bu konudan daha önemlisi şehitlerin gelmemesi için alınacak önlemler olduğuna işaret ederek, devlet olarak, terör konusunda alınacak önlemler ve tedbirler için kafa yorulması gerektiğini kaydetti.

Hala terörle mücadelenin tüm unsurlarıyla yapılmadığını öne süren Destici, terörünfinans kaynaklarına karşı tedbir alınması gerektiğini belirtti.

"Herkes payına düşen cezayı almalı"

Destici, Karaman'da gerçekleşen cinsel istismar davasına da değinerek, "Biz başından itibaren söyledik. Burada hiçbir topluluğa ya da vakfa karşı toptancı bir suçlayıcı bir anlayış içerisinde değiliz ama siz bu hadiseyi, sadece işleyen fiilin üzerine yıkar ve olayı bu şekilde kapatmaya kalkarsanız, bu hadiseleri önleyemezsiniz. Orada bu kişiye bu görevi kim vermiş, hangi çatı altında bu yapılmış ve onlarca tecavüz olayı gerçekleşirken bu görülmemişse bunu orada görevlendiren kişi, kurum hepsinin payına düşen cezayı alması gerekiyor." diye konuştu.

Cinsel istismar konusunun toplumda giderek yaygınlaştığını vurgulayan Destici, bununla ilgili gerekli tüm tedbirlerin alınması ve medyada bununla ilgili toplum değerlerine aykırı yayınlara izin verilmemesi gerektiğini aktardı.

Destici, yeni anayasa konusuna ilişkin tavırlarının çok net ve açık olduğunu dile getirerek, ülkenin 1982 darbe Anayasasından kurtarılması gerektiğini kaydetti.

Yeni anayasa konusuyla ilgili Meclis'teki tüm partilerin adım atması gerektiğini işaret eden Desteci, "Herkesin teklifini sunup, zaten 4 parti eşit üye, oy birliği karar ile bağlandı. Keşke masada bütün bunların konuşup uzlaşılabilen maddeler üzerinde uzlaşılıp bunlar yasalaştırılıp, uzlaşılmayan maddelerde eğer referandum çoğunluğu sağlanabiliyorsa referandum yoluyla halka giderek, sağlanamıyorsa yeni bir seçimleTürkiye'yi yeni Anayasa'ya kavuşturacak bir yapının bir tablonun ortaya çıkarılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Böyle bir görüşme akla ziyandır"

Açıklamanın ardından bir gazetecinin "BBP'nin MHP ile birleşeceği" yönündeki iddialara yönelik sorusu üzerine Destici, böyle bir durumun asla söz konusu olmadığını söyledi.

Destici, BBP olarak MHP'de genel başkanlığa adaylığını koyan hiç kimseyle görüşmediğini dile getirerek, "Yani bırakın birleşmeyi, bir görüşme bile söz konusu değildir. Bu akla ziyandır. Bu aşamada, MHP'nin kongre sürecinde böyle bir görüşme akla ziyandır." şeklinde konuştu.