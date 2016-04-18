MHP genel başkan adayı Oğan: Başta BBP olmak üzere çok sayıda birleşmeler olacak

Eski MHP milletvekili Sinan Oğan yeni bir yönetimin göreve gelmesi halinde partiye katılımlar olacağını belirterek "Başta Büyük Birlik Partisi olmak üzere birleşmeler olacaktır. Türkiye'de ismen çok tanıdığınız, çok bildiğiniz isimler MHP'ye katılmak için bizden haber beklemektedirler. İnşallah kurultayımızı yaptığımızda göreceksiniz peş peşe flaş isimler MHP saflarına katılacaklardır" diye konuştu.

DHA'da yer alan habere göre, Oğan, Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği tarafından Lahey'de düzenlenen "Türk Dünyası Nevruz Şenliği"ne katıldı. Programdan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Oğan, MHP'nin 8 Mayıs'ta tüzük, 29 Mayıs'ta da olağanüstü kongresini yaparak yeni genel başkanını seçeceğini ifade etti.

Demokrasiden korkmamak gerektiğini, demokrasinin temelinde yarışma kültürünün bulunduğuna işaret eden Oğan, "Ülkücü ülkücünün kardeşidir düsturu üzerine bina edilmiş bir partiyiz. Cennetmekan Başbuğumuz ülkücü ülkücünün kardeşidir demiştir. Dolayısıyla kardeşler arasında yarışma olur. Yarışacağız, tek bir vücut olarak çıkacağız, ondan sonra da kim genel başkan olacaksa diğerlerini etrafına toplayacak ve MHPgüçlenerek yoluna devam edecek." diye konuştu.

Oğan, hiç kimsenin kurultay delegelerinden ve ülkücü iradeden üstün olmadığını belirterek, söz konusu iradenin kurultayla mevcut yönetime verdiği görevi şimdi geri almak istediğini kaydetti. "Kurultay olacak. Bu ne paraleldir, ne kumpastır, ne başka bir şeydir." diyen Oğan, şunları kaydetti:

"Paralele, Devlet bey ne kadar karşıysa ben ondan daha fazla karşıyım, kimse kusura bakmasın. Ben siyasi patilerin cemaatler ve farklı organizasyonlar tarafından yönetilmesine karşıyım. Cemaatler siyasete meraklıysa giderler bir parti kurarlar oturup siyaset yaparlar. Cemaatlerin, bu tür yapıların siyasetin dışında kalması gerektiği kanaatindeyim. Ben devlete şerik tanıyorum. Aynı zamanda MHP'ye de şerik tanımıyorum. MHP'nin bir tek şeriği vardır o da ülkücülerdir. Onun dışında MHP'nin bir şeriği, bir ortağı olamaz."

"MHP'ye ciddi katılımlar olacaktır"

Oğan, genç ve dinamik bir yönetimin işbaşına gelmesiyle siyasete mesafeli duran veya siyasette kendisine uygun bir mecra bulamayan insanların MHP'ye katılacağını vurguladı. "MHP'ye çok ciddi katılımlar olacaktır" diyen Oğan, "Başta Büyük Birlik Partisi olmak üzere birleşmeler olacaktır. Türkiye'de ismen çok tanıdığınız, çok bildiğiniz isimler MHP'ye katılmak için bizden haber beklemektedirler. İnşallah kurultayımızı yaptığımızda göreceksiniz peş peşe flaş isimler MHP saflarına katılacaklardır" ifadelerini kullandı.

Oğan, "Genel başkan seçilirseniz BBP kesin olarak MHP'ye katılacak mı?" sorusuna "Biz davet edeceğiz ve inanıyorum ki onlar da davete icabet edecekler. Şimdi ayrı bir kurumsal kimlik, elbette şu an bir şey demek o kurumsal kimliğe saygısızlık olur. Biz görüşüyoruz, arkadaşlarımız, hep iyi arkadaşlarımız. Aynı kökten geliyoruz, taban da bunu istiyor zaten. Dolayısıyla biz davet edeceğiz, onun sözünü veriyorum ve inancımı ifade ediyorum ki onlar da bu davete icabet edecekler. Sadece onlar değil, çok sayıda başka siyasi figürler de ve siyasi organizasyonlar da?" şeklinde cevap verdi.

Avrupa'daki Türklerle ilgili farklı projeleri olduğunu da belirten Oğan, MHP'de yönetime geldikleri zaman Avrupa Türklerinden sorumlu bir genel başkan yardımcılığı ihdas edeceklerini kaydetti.

Avrupa'nın ayrı bir seçim bölgesi olması gerektiğinin altını çizen Oğan, "Biz Allahnasip ederse önce genel başkan, sonra başbakan ve iktidar olacağımızı hesap ediyoruz. Bu başkan yardımcılığı aynı zamanda iktidara geldiğimizde kuracağımız dış Türkler bakanlığının da bir nevi temeli olacaktır" dedi.