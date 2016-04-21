MHP'den yasa teklifi: Osmanlı hanedanına maaş bağlansın

MHP'li Ekmeleddin İhsanoğlu ve Mustafa Kalaycı, Osmanlı Hanedanı mensuplarına maaş bağlanması, çocuklarına ise yurt ve burs sağlanması için Meclis'e yasa teklifi sundu. Teklifte, bazı hanedan mensuplarının geçim sıkıntısı çektiği öne sürüldü.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, MHP Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ve Mustafa Kalaycı tarafından hazırlanarak TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifinde, Osmanlı Hanedanı mensuplarının uzun süre vatanlarına bağlı ve asaletlerine yakışır şekilde yaşadıkları ancak bazılarının geçim sıkıntısı çektiği, hatta kıt kanaat geçindikleri vurgulandı. Hanedan mensuplarının, 1924’teki ihraçlarından sonra çeşitli tarihlerde Türkiye’ye dönme ve vatandaşlık haklarını aldıkları kaydedilen gerekçede “Ecdat yadigaâarına mutlaka sahip çıkılmalı” denildi.

Teklifte Türkiye veya başka ülkelerdeki hanedan mensuplarının kimler olduğunu tespit etmek üzere bir komisyon kurulması; komisyonun olası suistimallere karşı işlemleri, hanedan torunlarının takibini yapan “hanedan reisi” ile yürütmesi öngörüldü.

Teklif; hanedandan geliri olmayan ya da aylık geliri Başbakanlık Müsteşarı’nın maaşının altında olanlara, başvurmaları halinde yaklaşık 10 bin liraya kadar maaş bağlanmasını düzenliyor. Hanedan üyelerinin sağlık- cenaze masraflarının karşılanması, çocuklarının Türkiye’de okumaları halinde, yurt ve burslardan faydalanması da düzenlemede yer aldı.

Yaklaşık 10 kişi

Teklif sahiplerinden Mustafa Kalaycı, “Teklife sadece iktidar değil muhalefetten de destek gelir diye bekliyoruz. Çünkü bunlar bizim için ecdat yadigârı. Türkiye aleyhine tek cümle etmemişler. Ülkelerine sahip çıkmışlar. Saygın hayat sürmüşler. Bunlar içinde yaklaşık 10 kişinin geçim sıkıntısı çektiği belirtiliyor. Türkiye bu kadar Suriyeliye bakıyor. Ecdat yadigârlarına da bakabilir diye düşünüyoruz. Teklifin Meclis’ten geçeceğini umuyoruz” dedi.

25 şehzade yaşıyor

Osmanlı Hanedanı mensuplarından halen 77 kişinin hayatta olduğu biliniyor. 25 şehzade, 16 sultan, 23 sultanzade ve 13 de hanım sultan olmak üzere 77 kişi; Türkiye, Mısır, Ürdün, Lübnan, Suriye, ABD, İngiltere, Fransa, İsveç ve İspanya gibi dünyanın farklı ülkelerinde yaşamlarını sürdürüyor.

Hanedan reisi New York'ta

Osmanlı Hanedanı’nın en yaşlı ve en kıdemli erkek üyesi olarak hanedan reisi unvanını taşıyan Şehzade Osman Bayezid Osmanoğlu, ABD New York’ta yaşıyor. 1924 doğumlu Osmanoğlu, sürgünde doğan ilk hanedan çocuğu. Babası Şehzade İbrahim Tevfik Efendi 1931’de Fransa’da sürgünde öldükten sonra annesi Hatice Sadiye ile birlikte ABD’ye taşınan Osmanoğlu, ABD Silahlı Kuvvetleri’nde subay olarak görev yaptı. New York’ta çalıştığı kütüphaneden emekli olan şehzade, 23 Eylül 2009’da Ertuğrul Osman Efendi’nin ölümünden sonra hanedan reisi unvanını aldı.