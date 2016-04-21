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MHP'de olağanüstü kongre yeri belli oldu

Kongre 15 Mayıs’ta Büyük Anadolu Termal Otel’de yapılacak

21 Nisan 2016 18:15

MHP olağanüstü kongresinin 15 Mayıs'ta Ankara’daki Büyük Anadolu Termal Otel'de yapılması kararlaştırıldı. Olağanüstü kongre sürecini yürütmek üzere mahkeme tarafından yetkilendirilen Çağrı Heyeti, 15 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi kararlaştırılan kongrenin yapılacağı salonu belirledi. Söz konusu otelle sözleşme imzalandı. 

MHP'de kurultay krizi

Hürriyet’in haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından MHP'nin güncel üst kurul delege listesini alan Çağrı Heyeti, olağanüstü kongre için yarından itibaren delegelere davetiye göndermeye başlayacak. 

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