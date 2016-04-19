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Politika

Metropoll: Akşener gelirse MHP yüzde 20 oy alır, Bahçeli devam ederse parti baraj altında kalır

“Bahçeli kalırsa MHP’nin baraj altında kalma ihtimali çok yüksek”

19 Nisan 2016 19:44

Metropoll şirketinin sahibi Özer Sencar Nisan ayında yaptıkları ve henüz yayınlamadıkları MHP anketini açıkladı. Sencar, "Meral Akşener MHP'nin başına geçerse oy veririz diyenler yüzde 20.9 ve yüzde 24 civarında da kararsız var. Yani bu daha yukarı bile tırmanabilir rakamdır” dedi.

Sencar, MHP’nin başında Devlet Bahçeli’nin kalma ihtimalinde MHP’nin baraj altında kalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. 

Medyascope’ta Ruşen Çakır’a konuşan Sencar’ın açıklamaları şöyle:

"Meral Akşener MHP'nin başına geçerse oy veririz diyenler yüzde 20.9 ve yüzde 24 civarında da kararsız var. Yani bu daha yukarı bile tırmanabilir rakamdır. MHP'deki muhtemel potansiyel oy artışının kaynağı AK Parti, CHP ve pretoste edip sandığa gitmeyen seçmenden kaynaklanıyor. Ben yüzde 21'lik bir oyu hayali görmüyorum. Yüzde 20 net bir şekilde görünüyor. Eğer CHP yeterince başarılı olamaz ve MHP de aksine başarılı olursa ana muhalefet partisi yer değiştirebilir."

 "Devlet Bahçeli eğer partinin başında kalırsa beklenmedik bir baskın seçimde MHP'nin baraj altında kalma ihtimali çok yüksek."

Sencar'ın açıklamalarının bulunduğu video şöyle:

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