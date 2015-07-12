MHP'li Halaçoğlu: Sözlerimin arkasındayım; Bahçeli 'konuşmaya devam et' dedi, CHP'den özür dilemem!

"Dinsiz CHP" açıklaması ile siyaset gündeminde tartışamaya yol açan MHP'li Yusuf Halaçoğlu, "sözlerinin tam manasıyla bunu ifade etmediğini" öne sürerek, "açıklamasının arkasında durduğunu ve CHP'den özür dilemeyeceğini" söyledi. Halaçoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de kendisine destek verdiğini ve “Böyle şeyler olur. Tezviratları hep yaparlar, normaldir. Siyaset bu durumlara düştü maalesef, aldırmayın. Siz konuşmanıza devam edin” dediğini iddia etti.

"CHP, bana karşı değil bu lafın asıl sahibine karşı durmalıydı" diyen Halaçoğlu, "Karşı çıkmaları gereken taraf AKP’ydi" ifadesini kullandı.

Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan (12 Temmuz 2015) Halaçoğlu'nun açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

“Deniz Baykal’ı destekleseydik, AK Parti’nin tabiriyle, inançsız bir partinin adamını seçtik diye bize yükleneceklerdi” dediniz. CHP’nin dinsiz bir parti olduğunu mu düşünüyorsunuz?



Üzerine basarak “AKP’nin tabiriyle böyle bir şeyle suçlanacaktık” dedim. Herhangi bir şekilde CHP’nin dinsiz, imansız olduğunu söylemedim. Eğer desteklersek bize karşı da bu suçlamaları yapabileceklerini söyledim. Zaten biz “Evet” de desek “Hayır” da desek bu suçlamalara hep maruz kalıyoruz.



Ama böyle bir eleştirinin gelmesini dikkate alıyorsanız demek ki siz de “CHP dinsiz bir partidir” önermesine hak veriyorsunuz...



Sözlerimin hepsini dikkate alırsak böyle anlaşılmaz. Bizim düşüncelerimizi ifade eden bir cümle değil zaten ama MHP üzeriden sürekli bu oyunlar oynanıyor.



Sözlerinizin bugün de arkasında mısınız?



Arkasındayım. 14 Mayıs 2015’te Cumhurbaşkanı Van’da konuşurken, HDP’yi Zerdüştlükle suçladı. CHP’yi kastederek “Bunların birbirinden farkı yoktur” dedi. “Kâbe Arap’ın olsun, Çankaya bize yeter” dedi. “Bunların din ve imandan ne haberi var? Camileri satıp ahıra çevirdiler” dedi. Bülent Arınç bunu hiçbir AK Partilinin söylemediğini iddia etse de Cumhurbaşkanı söyledi. Keza “Gavur İzmir” sözünü kim sarf etti?



Ama AK Partililer de sözlerinize tepki gösteriyor ve CHP için asla böyle bir şey demeyeceklerini söylüyorlar.



Cumhurbaşkanı Van meydanında bu konuşmayı yaptı. Buna benzer daha bir sürü konuşmalar var. Neden CHP, camileri ahıra çevirdikleri gibi suçlamaları tenkit etmedi de benim sözlerimi tenkit ediyor? Onlara “Dinsi” diyen Cumhurbaşkanı’dır. Deniz Baykal bu suçlamayı yapan Cumhurbaşkanı’yla konuşabiliyor. Üstüne Meclis Başkanlığı’na aday oluyor. Buna rağmen Baykal’ı destekleseydik “Dinsiz partiye oy verdiniz” söylemini kesinlikle gündeme getireceklerdi.



Velev ki gündeme getirecek olsunlar, sizin bu eleştirileri ciddiye alarak politik tavrınızı belirlemeniz yanlış değil mi?



Cumhurbaşkanı’nın söylediği ciddiye alınmaz mı? Ben asla böyle bir şey söylemem. Sözüm Baykal’a yönelik değildi. Sadece böyle suçlanacağımızı dile getirdim. Bunun benim inancım olmadığını da söyledim. CHP, yaptığı hatayı bizim üzerimize yıkmaya çalışıyordu. İsmet Yılmaz’ı kendileri seçtirmiş olamazlar mı? 3. tur oylamalarından önce oyumuzu İhsanoğlu’na vereceğimizi açıklamıştık. İlla ki muhalefetten başkan adayı isteselerdi bizimle görüş- meleri gerekirdi. Kaldı ki Ekmeleddin Bey, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendilerinin sunduğu çatı adayımızdı.

'CHP'lileri incitmedim'

Özür dilemeyi düşünüyor musunuz?

Neden özür dileyeyim? Özür dilenecek bir söz sarf etmedim.



CHP tabanını incittiğiniz için özür dilemeyi düşünür müsünüz?



CHP’yi ya da tabanını incitmedim. “CHP dinsizdir” demedim. CHP, bana karşı değil bu lafın asıl sahibine karşı durmalıydı. Karşı çıkmaları gereken taraf AKP’ydi.

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