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Davutoğlu: MHP'li Halaçoğlu'nun 'dinsiz CHP' sözü kara bir lekedir, kınıyoruz

'CHP’li kardeşlerime sesleniyorum; Sizin inancınız üzerinden yapılacak spekülasyonlar karşısında en dik şekilde biz duracağız'

09 Temmuz 2015 15:11

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "dinsiz CHP" açıklaması ile siyaset gündeminde tartışamaya yol açan MHP'li Yusuf Halaçoğlu'na tepki gösterdi. "Bu sözler, Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir, kınıyoruz" diyen Davutoğlu, "CHP’li kardeşlerime sesleniyorum. Sizin inancınız üzerinden yapılacak spekülasyonlar karşısında en dik şekilde biz duracağız" diye konuştu.

Davutoğlu, TBMM'de AKP grup toplantısında konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından bazı bölümler şöyle:

Çok kritik bir dönemde çok önemli bir vazifeyi hep birlikte ifa ediyoruz. Meclis Başkanlığı seçiminde yaşananlar AK Parti'nin ilkeli duruşu  ve 258 milletvekilimizin dayanışması konusunda hepinizi tebrik ediyorum.

Gazi Meclisi ilk Meclis başkanı Atatürk’ün makamıdır. Meclis başkanlığını formal olarak AK Parti kazandı ama kazanan sadece AK Parti olmadı. Ahlaklı siyaset kazandı.  İlkeli duruş kazandı. Herkes gördü ki AK Parti karar verdi mi arkasında çelik gibi durur.

Ahlaklı bir siyaset takip ederiz dedik. Nitekim günlerce bazı taktik manevralar üzerinden AK Parti’yi şunu yapacaklar diyenler sükutu hayale uğradı.

 

'Halaçoğlu'nun sözleri kara leke'

 

Kazanan blokçu değil kuşatıcı siyaset oldu. Bir tarafta yüzde 60 vardı, onların hayal dünyasında. Siyasetin matematik değil, ahlak ve felsefe meselesi olduğunu ortaya koyduk.

Türk demokrasisinde bir iki istisna hariç, en büyük partilerden seçilmişlerdir. Onlar blok kurmaya çalışırken, biz teamülleri korumaya çalıştık.

Çatışmacı, eleştirici dil kaybetti. Başkanlık seçiminden sonra yapılan tartışmalara herkes bir baksın. AK Parti hiçbir başka partiyi rencide edici davranmadı, zafer sarhoşluğu yaşamadı, biz kazandık dahi demedik. Ama diğer partilere bakın, Sayın Baykal üzerinden yapılan polemiklere bakın.

Sayın Baykal üzerinden yapılan tartışmalarda, MHP’li Grup Başkanvekili’nin CHP için sarf ettiği sözleri hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Bu sözler, Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.

CHP’li kardeşlerime sesleniyorum. Sizin inancınız üzerinden yapılacak spekülasyonlar karşısında en dik şekilde biz duracağız. 

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