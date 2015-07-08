Bahçeli'den Halaçoğlu'na 'dinsiz CHP' tepkisi: İfrat ve tefritten kaçınmak herkesin vazifesidir!

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu'nun CHP hakkında söylediği 'dinsiz Baykal' çıkışına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de tepki geldi. Bahçeli, sosyal medya hesabından konu ile ilgili, "İfrat ve tefritten kaçınmak herkesin vazifesidir. Din ve inançlar üzerinden yeni istismar kanalları açmak kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Kimin neye, nasıl inandığını tayin makamı kimseye düşmeyecektir. Kasten çarpıtılan cümleleri fitne santrali gibi kullanmak da şirretliktir" tweetlerine attı.

Bahçeli, "Ramazan’ın başında rahmet pınarından içtik, ortasında mağfiret köprüsünden geçtik, sonunda azaptan kurtuluşun inşallah hazzını yaşayacağız. İhlas ve imanlı kalplerle, hayır ve halis niyetli diyaloglarla saflarımızı enli omuzlarla sımsıkı örülmüş canlı birer hisara dönüştürmeliyiz. Umutlu olmaktan yorulmamalıyız. Mutluluğu ve huzuru aramaktan, istikrar ve güvenliği ısrarla istemekten çekinmemeliyiz" dedi.

Mehmet Akif’in tasvir ettiği çok defa ümitsizliğin pençesinde kıvranan Köse İmam’dan çok, Hocazade’nin azim ve kararlılığını örnek almalıyız.

Bu mübarek günlerde hoşgörüye, teenniye, olgunluğa, müşfik ve muhabbet dolu söz ve temaslara her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. İfrat ve tefritten kaçınmak herkesin vazifesidir. Din ve inançlar üzerinden yeni istismar kanalları açmak kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Kimin neye, nasıl inandığını tayin makamı kimseye düşmeyecektir. Kasten çarpıtılan cümleleri fitne santrali gibi kullanmak da şirretliktir. Herkes ağzından çıkan sözlerin nereye gideceğini iyi ölçmeli, iyi tartmalıdır. Söze hakim olunmazsa tutsak düşülmesi mukadderdir.

Bu akşam da Yusuf Has Hacip’in şu düşündürücü ve ibretlik sözlerini sizlerle paylaşmak istiyorum:

“Eğer ki iki dünya diler isen, ilacı iyiliktir, yapar isen. Eğer iyilik bulmak diler ise özün, yürü iyilik yap, bırak gerisini sözün. Aklın güzelliği dil ile, dilin güzelliği söz ile; kişinin güzelliği yüz ile, yüzün güzelliği göz ile olur.” Balasagunlu Yusuf böyle diyor.

'Tasvip etmiyoruz'

MHP Grup Başkanveakili Oktay Vural, partisinden milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun CHP’ye yönelik sözlerini tasvip etmediklerini söyledi.

Vural, diğer Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu’nun CHP’ye yönelik sözlerini değerlendirdi.

Oktay Vural, Halaçoğlu’nun sözlerini tasvip etmediklerini söyledi.

Yusuf Halaçoğlu’nun konuyla ilgili açıklama yapacağını dile getiren Vural, “MHP olarak bu ifadelere yönelik bakış açısını kabul etmemiz mümkün değil. Böyle bir değerlendirme bize ait bir değerlendirme değil, yanlış bulduğumuzu ifade ediyoruz. Bu konudaki değerlendirmeleri yanlış bulduğumuzu öteden beri söylüyoruz” diye konuştu.

Oktay Vural, CHP ve AK Parti’den Yusuf Halaçoğlu’na yapılan istifa çağrıları üzerine “Böyle bir konuyla ilgili değerlendirme onlara düşmez, bu konudaki açıklamayı Sayın Halaçoğlu yapar. AKP’nin bundan önce neleri kullandığını kamuoyu bilmektedir. Polemiğe girme niyetinde değilim. Biz böyle bir ifadeyi doğru bulmuyoruz, böyle bir kabul etmiyoruz. Böyle kanaat uyanmışsa Sayın Halaçoğlu gerekli açıklamayı yapacaktır. Bu ifade, bu kanaat bize ait değil, savunmak da mümkün değil” dedi.

Bahçeli şu tweetleri attı: