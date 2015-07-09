MHP’li Halaçoğlu’ndan Arınç’a yanıt: CHP’ye esas 'dinsiz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu’nun tartışma yaratan “Dinsiz CHP” açıklamasına tepki gösteren başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a Halaçoğlu'ndan cevap geldi. "Arınç, 'AK Parti öyle bir laf etmez' demiş" diyen Halaçoğlu, "CHP’ye esas dinsiz diyen ben değil Cumhurbaşkanı" yanıtını verdi.

Posta yazarı Candaş Tolga Tanış'a konuşan Halaçoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın van ve Batman’daki mitinglerine bir baksınlar. Tek parti zamanında camileri kapatıp ahıra çevirdi CHP. Şimdi de Kabe sizin Çankaya bizim olsun diyorlar. Ne demektir bu? Bu sözler dinsiz anlamına gelmiyor mu?"