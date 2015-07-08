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Politika

Arınç'tan MHP'li Halaçoğlu'na 'dinsiz parti CHP' tepkisi: Böyle bir cümleyi nasıl ağzından kaçırabilir!

'Bugüne kadar işler rahattı, ama...'

08 Temmuz 2015 17:17

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yeni hükümetin kurulmamasına ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirme verilmemesi eleştirilerine cevap verdi. "Bugüne kadar işler rahattı" diyen Arınç, Önceden tek başına iktidar oluyorduk ve hemen hükümeti kuruyorduk. Ama artık 7 Haziran sonrası önümüzde koalisyon modeli var" ifadesini kullandı.

Arınç, Meclis Başkanlığı seçimindeki tavrı nedeniyle eleştirilen MHP'nin İstanbul Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun "Eğer Deniz Baykal'ı destekleseydik, bize "dinsiz bir partiyi desteklediniz" diye yükleneceklerdi sözlerine tepki gösterdi. "Allah aklımıza zarar vermesin" diyen Arınç, "Halaçoğlu, böyle bir cümleyi nasıl ağzından kaçırabilir" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arınç'ın açıklamaları şöyle:

Milletin takdiri hiçbir partiyi tek başına iktidara getirmedi. Siz koalisyon hükümeti kurun dedi. Biz buna varız.

Ne kadar uzadı, bir ay oldu, niye hükümet kurulmuyor diyenler varsa hafızalarını bir yoklasınlar. 1-2 gün sonra sayın Cumhurbaşkanımız görevlendirme yapacaktır.

Bizim kırmızı çizgilerimiz yok bizim ilkelerimiz var. Biz kuramazsak başkası kurmak için çalışsın.

 

‘Bahçeli gereğini yapar’

 

Sadece dün sayın Mahmut Tanal isimli milletvekilini hatırlamakla kalmayıp bir başka garabetle, Yusuf Halaçoğlu'nun dinsiz bir partinin adayını Meclis başkanı yapmış olurduk gibi bir söz. Allah aklımıza zarar vermesin. Böyle bir cümleyi Halaçoğlu nasıl ağzından kaçırabilir. Hiçbir AK Parti, 258 milletvekili ile ne CHP için ne CHP'nin adayı için böyle cümleler aklının ucundan geçmez. Böylesine saçma bir ifadeyle çatmak sayın Halaçoğlu'nun aklından nasıl geçer, sanırım sayın Bahçeli gereğini yapar.

Ayrıntılar geliyor...

 

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