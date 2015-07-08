MHP'li Halaçoğlu: Ben 'CHP dinsiz, inançsız bir parti' demedim

MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, kendisinin CHP'ye asla 'dinsiz, inançsız' demediğini öne sürdü. Halaçoğlu, "CHP'nin dinsiz ya da ateist olduğunu da düşünmüyorum. Dikkatle okunursa ben eğer MHP Deniz Baykal'ı desteklemiş olsaydı, AKP tarafından 'Siz dinsiz, inançsız bir partinin adamını seçtiniz' diye propaganda yapılacaktı dedim" diye konuştu.

Radikal yazarı Murat Yetkin'e konuşan Halaçoğlu, iki gündür devam eden tartışma konusundaki soruları şöyle yanıtladı:

“Ben CHP dinsizdir, inançsızdır, ateisttir demedim. CHP’nin dinsiz ya da ateist olduğunu da düşünmüyorum. Zaten kimsenin inancını, imanını ölçmek ne MHP’ye, ne de bana düşer; ‘Ben ateistim” diyene dahi inançsızdır, imansızdır demem, o Cenabı Allah’ın bileceği iştir.”

“Dikkatle okunursa ben eğer MHP Deniz Baykal’ı desteklemiş olsaydı, AKP tarafından “Siz dinsiz, inançsız bir partinin adamını seçtiniz diye propaganda yapılacaktı dedim. Çünkü daha önce AKP yetkilileri CHP’ye böyle sözler etmişlerdi. Bunları yine söyleyebileceklerini ifade ettim, yoksa o kelimeler benim düşüncemi yansıtmıyor.”

Halaçoğlu, partisinin neden Baykal’a oy vermediğini açıklarken şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz eğer Sayın Baykal'ı desteklemiş olsaydık, kamuoyunda şunlar yansıtılacaktı: 'Siz Baykal'ı seçtiniz, bir muhalif adı altında' AKP'nin tabiriyle 'dinsiz bir partinin inançsız bir partinin adamını seçtiniz' diye bize yükleneceklerdi".

Bu sözlerin CHP’de meydana getirdiği tepkinin dile getirilmesi bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından engellenmiş, konu üzerine gidilmemesi istenmişti.

Halaçoğlu telefon görüşmemizde MHP’nin Baykal’a baştan itibaren oy vermeyi düşünülmediğini hatta Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aday olarak çıkarılmasının “asıl sebebinin Baykal’ın adaylığına karşı çıkış” olduğunu söyledi.

Halaçoğlu bunun nedenlerini şöyle açıkladı:

“Biz Baykal’ın Cumhurbaşkanı ile ne konuştuğunu bilmiyoruz. Şeffaf olmayan bir görüşme, kamuoyu da bilmiyor. Acaba daha önce (2003’te) olduğu gibi yine Türkiye’de iki partili sitemin gerekliliği üzerine mi konuştular? Kurt bir politikacı olan Baykal herhalde Erdoğan’dan Meclis’i nasıl yönetmesi gerektiğini sormaya gitmedi.

“Ayrıca İhsanoğlu’nu aday çıkarmamızın anlamı, Bahçeli’ye başbakanlık dahi teklif eden Kılıçdaroğlu’nun Meclis Başkanlığı için daha önce Cumhurbaşkanı adayı olarak neden düşünmediğini ortaya koymaktı. Bizimle ancak Bahçeli “HDP destek açıklarsa Baykal’a oy vermeyiz” beyanı sonrasında temas kuruldu. Levent Gök benim ‘Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile görüşsün öyle karar verilir’ dediğimi aktarmadı, ama ben açıklayınca yalanlamadı da.”