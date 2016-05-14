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Politika

MHP'li eski vekil: Kongre olmaması için Saray, AKP ve Adalet Bakanı devreye girdi, hukuka baskı yaptı

Hasan Hüseyin Türkoğlu, "Saray ve AKP mevcut MHP yönetiminin görevde kalması için herşeyi yapıyor" dedi

14 Mayıs 2016 03:27

MHP eski milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu hukuki gelişmeler konusunda açıklamalar yaptı. Türkoğlu, kongre olmaması için Saray, AKP Hükümeti ve Adalet Bakanı’nın devreye girdiğini ve hukuka baskı yaptıklarını iddia etti.

Sözcü’den Kamil Elibol’a konuşan Türkoğlu “Hukukun PKK’lıları ve teröriatleri devreye girdi” ifadelerini kullanarak açıklamalarına şöyle devam etti:

“2.İcra Müdürlüğü Generek’in verdiği tedbir kararını kaldırdı. Hakim kararın uygulanması ve Ankara Valiliği’ne bildirilmesi için Ankara 25. İcra Dairesi’ne gönderdi. İcra Dairesi kararı uygulamamak için direniyor. Hakim Adalet bakanlığından görüş gelmeden uygulamam diyor. Bakanlık yetkilileri Nahkemeye geldi uygulanmaması için baskı yapıyorlar. Bakanlık telefonla kararı uygulama diye 25. İcra Dairesi’ne talimat verdi. Bu kurultay tüm baskılara karşın toplanacak. Saray ve AKP mevcut MHP yönetiminin görevde kalması için herşeyi yapıyor. Hukuk cinayeti işlediler failleri de belli”

Hasan Hüseyin Türkoğlu

 

 

 

 

 

 

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